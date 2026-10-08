Скончался многолетний мэр города Бурынь в Сумской области Виктор Ладуха: что о нем известно

Мэру было 57 лет. Причины смерти не называются.

"Не хочу верить. Ночью ушел из жизни великий человек, мой коллега, мэр Бурыни — Виктор Борисович Ладуха. Ужас и боль!" — написал мэр Конотопа Артем Семинихин в Telegram.

Пост Артема Семенихина Фото: Скриншот

Виктор Ладуха — что известно

Согласно информации с сайта Буринского горсовета, Виктор Ладуха родился 24 ноября 1969 года в селе Слобода Сумской области. В 1987 году окончил Первомайскую среднюю школу. Был женат, имел троих детей.

Виктор Ладуха является основателем фермерского хозяйства "Ладуха В.Б.", а также руководил хозяйством "Эдельвейс-2007".

Виктор Ладуха стал главой Бурынской городской объединенной территориальной общины (ОТГ) в ноябре 2017 года, а впоследствии был переизбран на местных выборах 25 октября 2020 года, получив 52 процента голосов доверия жителей Бурынской общины.

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Ранее, в 2010–2014 годах, он также занимал должность главы Слободского сельского совета.

С 2014 года Ладуха оказывал волонтерскую помощь воинским частям и подразделениям Вооруженных Сил Украины, силам специальных операций ВСУ как в местах постоянного дислоцирования, так и в местах временного пребывания, непосредственно в Донецкой и Луганской областях. Также он является соучредителем общественной организации "Буринское районное общественное объединение "МАЙДАН". При его участии в Бурыне был построен храм. В 2014 году Виктор Ладуха был награжден медалью "За самопожертвование и любовь к Украине" УПЦ КП, в 2018 году — орденом Святого Юрия Победоносца.

Ранее местные СМИ сообщали, что Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила в служебной халатности, повлекшей многомиллионные убытки, одного из городских голов в Конотопском районе Сумской области.

Согласно материалам дела, чиновник без необходимой проектной документации и соответствующих согласований и разрешений организовал расчистку и углубление дна местных рек. Должностному лицу было предъявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Ему грозило до пяти лет лишения свободы. Продолжалось досудебное расследование. Впоследствии стало известно, что речь идет о мэре Бурыни Викторе Ладухе.

Напомним, ранее стало известно, что в возрасте 66 лет скончался украинский писатель Сергей Батурин. Мужчина долгое время боролся с изнурительной болезнью.

Также скончался народный артист Украины, актёр Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Олег Шаварский. Ему было 80 лет.