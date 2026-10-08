Помер багаторічний міський голова Бурині на Сумщині Віктор Ладуха: що про нього відомо

Міському голові було 57 років. Причини смерті не називають.

"Не хочу вірити. Вночі не стало великої людини, мого колеги, мера Бурині — Віктора Борисовича Ладухи. Жах і біль!" — написав міський голова Конотопу Артем Семиніхін у Telegram.

Пост Артема Семеніхіна Фото: Скріншот

Віктор Ладуха — що відомо

За інформацією з сайту Буринської міськради, Віктор Ладуха народився 24 листопада 1969 року в селі Слобода на Сумщині. У 1987 році закінчив Першотравневу середню школу. Одружений, мав трьох дітей.

Віктор Ладуха є засновником фермерського господарства "Ладуха В.Б.", також управляв господарством "Едельвейс-2007".

Віктор Ладуха став головою Буринської міської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) у листопаді 2017 року, а згодом був переобраний на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, отримавши 52 відсотки голосів довіри мешканців Буринської громади.

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Раніше, у 2010–2014 роках, він також обіймав посаду Слобідського сільського голови.

З 2014 року Ладуха надавав волонтерську допомогу військовим частинам та підрозділам Збройних Сил України, силам спеціальних операцій ЗСУ як у місцях постійного перебування, так і у місцях тимчасового перебування, безпосередньо у Донецькій та Луганській областях. Також є співзасновником громадської організації "Буринське районне громадське об'єднання "МАЙДАН". За його участі в Бурині було побудовано храм. В 2014 році Віктор Ладуха був нагороджений медаллю "За жертовність і любов до України" УПЦ КП, в 2018 році – орденом Святого Юрія Переможця.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили на службовій недбалості з багатомільйонними збитками одного з міських голів у Конотопському районі на Сумщині.

За матеріалами справи, посадовець без необхідної проєктної документації та відповідних погоджень і дозволів організував розчистку і поглиблення дна місцевих річок. Посадовцю повідомлено про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Йому загрожувало до п'яти років позбавлення волі. Тривало досудове розслідування. Згодом стало відомо, що мова йде про мера Бурині Віктора Ладуху.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в 66 років помер український письменник Сергій Батурин. Чоловік тривалий час боровся з виснажливою хворобою.

Також помер народний артист України, актор національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Олег Шаварський. Йому було 80 років.