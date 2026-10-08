Социологи говорят, что большинство украинцев готовы уступить земли ради перемирия: каково ваше мнение?

Готовность обменять территории на прекращение войны стала мнением большинства, но почти исключительно при условии надежных гарантий безопасности со стороны Запада.

Более половины украинцев допускают территориальные уступки России ради прекращения войны, но только в том случае, если США и Европа предоставят реальные гарантии безопасности. Такой результат показал опрос, проведенный Rating Group.

Против любых уступок высказались 35 % респондентов, тогда как 3 % готовы уступить территории при любых условиях.

56 % допускают уступки при наличии реальных гарантий безопасности

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Какой путь к окончанию войны видят украинцы

Наибольшая группа — 57% — делает ставку на компромиссное решение за столом переговоров с привлечением других государств. Еще 26% считают реальным путем прямой диалог Киева и Москвы. Отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий предлагают лишь 9%.

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57 % делают ставку на компромиссное решение за столом переговоров Фото: unian

Мир против победы

Общество здесь расколото почти пополам: 50 % опрошенных согласны с тем, что мир важнее любой победы, 41 % — что победа важнее любого мира. 9 % не смогли определиться.

Как оценивают ход войны

Число тех, кто убежден в победе Украины, составило 26%. За месяц этот показатель снизился на 5 процентных пунктов. Подавляющее большинство, 62%, считает, что ни одна из сторон не имеет преимущества. О преимуществе России говорят 6%, и по сравнению с августом таких стало на 2 пункта больше.

Кто должен принимать решения в отношении территорий

Здесь стремление к прямому выражению воли народа очевидно: 68 % настаивают на том, что судьбу территорий в обмен на мир можно решать только на референдуме. Передать это решение президенту готовы 17 %, Верховной Раде — 9 %.

Желаемый сценарий окончания войны

Наиболее популярный подход — сначала прекратить боевые действия, а затем искать компромисс: за него высказались 57%. Возвращение Крыма и Донбасса в качестве условия называют 21%, а восстановление границ по состоянию на 23 февраля 2022 года — 13%.

57 % высказались за немедленное прекращение огня

Опрос Rating Group проводился 3–5 октября 2026 года методом CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) — телефонные интервью с использованием компьютера. Размер выборки: 1000 респондентов. Формат выборки: случайная выборка мобильных телефонных номеров (население Украины в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь). Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 3,1 п.п. с доверительной вероятностью 0,95).

Ранее сообщалось, что украинцам в основном достаточно зарядных станций мощностью от 2000 до 3000 Вт.

Кроме того, за месяц до промежуточных выборов в США социологические опросы фиксируют постепенный рост поддержки кандидатов от Демократической партии — по данным СМИ, даже традиционно республиканские штаты фактически склоняются в сторону оппонентов.