Соціологи кажуть, що більшість українців згодні поступитися землями для перемир'я: яка ваша думка?

Готовність обміняти території на завершення війни вийшла на рівень більшості, але майже виключно за умови надійних гарантій безпеки від Заходу.

Понад половина українців допускає територіальні поступки Росії заради зупинки війни, але тільки якщо США та Європа дадуть реальні гарантії безпеки. Такий результат зафіксувало опитування Rating Group.

Проти будь-яких поступок висловилися 35% респондентів, тоді як 3% готові віддати території за будь-яких умов.

56% допускають поступки за реальних гарантій безпеки

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Який шлях до завершення війни бачать українці

Найбільша група – 57%, робить ставку на компромісне рішення за столом переговорів із залученням інших держав. Ще 26% вважають реальним шляхом прямий діалог Києва й Москви. Відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій пропонують лише 9%.

57% робить ставку на компромісне рішення за столом переговорів Фото: unian

Мир проти перемоги

Суспільство тут розколоте майже навпіл: 50% опитаних погоджуються, що мир важливіший за будь-яку перемогу, 41% – що перемога важливіша за будь-який мир. Визначитися не змогли 9%.

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Як оцінюють перебіг війни

Переконаних у тому, що Україна перемагає, залишилося 26%. За місяць цей показник просів на 5 відсоткових пунктів. Переважна більшість, 62%, вважає, що жодна зі сторін не має переваги. Про перевагу Росії говорять 6%, і порівняно з серпнем таких стало на 2 пункти більше.

Хто має ухвалювати рішення про території

Тут запит на пряме народне волевиявлення очевидний: 68% наполягають, що долю територій в обмін на мир можна вирішувати лише на референдумі. Передати це рішення президентові готові 17%, Верховній Раді – 9%.

Бажаний сценарій закінчення війни

Найпопулярніша послідовність – спершу зупинити бої, а потім шукати компроміс: за неї 57%. Повернення Криму та Донбасу як умову називають 21%, а відновлення кордонів станом на 23 лютого 2022 року – 13%.

57% за першочергове зупинення вогню

Опитування Rating Group проводилося 3-5 жовтня 2026 методом CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Розмір вибірки: 1000 респондентів. Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1 в.п. з довірчою ймовірністю 0,95).

Раніше повідомлялося, що українцям переважно достатньо зарядних станцій потужністю від 2000 до 3000 Вт.

Крім того, за місяць до проміжних виборів у США соціологія фіксує поступове зростання підтримки кандидатів від Демократичної партії – за даними медіа, навіть традиційно республіканські штати фактично дрейфують у бік опонентів.