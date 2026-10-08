"Только отчаяние и злость": студенты в Киеве пожаловались, что их переводят на очное обучение

Решение администрации НМУ имени Богомольца вернуть студентов в аудитории с 12 октября вызвало волну возмущения. Молодежь говорит об отсутствии укрытий и ежедневной угрозе обстрелов в столице.

Студенты Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца публично выступили против возобновления очных практических занятий. Об их обращениях сообщают местные Telegram-каналы и политический эксперт Андрей Смолий, а в Threads появились десятки постов с той же проблемой.

По словам студентов, в вузе нет надлежащего укрытия, а очные занятия должны начаться 12 октября.

Молодежь отмечает, что решение было принято на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Киеве.

"НМУ имени Богомольца вновь шокирует решением перевести нас на очное обучение, и это вызывает лишь отчаяние и злость", — говорится в одном из постов.

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НМУ имени Богомольца возвращает студентов на очное обучение с 12 октября

По словам студентов, на бумаге администрация "учитывает ситуацию с безопасностью", а на деле им приходится самим искать способы выжить.

НМУ имени Богомольца возвращает студентов на очное обучение с 12 октября

В частности, студенты отмечают, что "шахиды" атакуют город почти ежедневно, мосты через Днепр регулярно становятся мишенями, а транспорт парализуют постоянные тревоги. В таких условиях, как они утверждают, безопасно добраться с правого берега на левый или наоборот к клиническим базам практически невозможно.

НМУ имени Богомольца возвращает студентов на очное обучение с 12 октября

Те, кто живет за пределами Киева, жалуются, что не имеют возможности добираться из одного города в другой, однако их, по словам авторов обращений, фактически заставляют возвращаться в столицу и предупреждают о недопуске к сессии. Студенты просят провести опрос, чтобы администрация услышала их позицию.

Авторы постов перечисляют недавние обстрелы в Шулявке, неподалеку от самого университета. Именно это, по словам студентов, делает очный формат неприемлемым.

На момент публикации материала на официальном сайте учреждения соответствующий приказ не был опубликован, а администрация НМУ имени Богомольца никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее сообщалось, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с 29 сентября по 16 октября работает и проводит занятия в дистанционном формате из-за ухудшения ситуации с безопасностью в столице.

Кроме того, российские ракеты попали в киностудию имени Довженко.