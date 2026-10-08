"Лише розпач і злість": студенти у Києві поскаржились, що їх виводять на очне навчання

Рішення адміністрації НМУ імені Богомольця повернути студентів в аудиторії з 12 жовтня спричинило хвилю обурення. Молодь говорить про відсутність укриттів і щоденну загрозу обстрілів у столиці.

Студенти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця публічно виступили проти повернення до очних практичних занять. Про їхні звернення повідомляють місцеві телеграм-канали та політичний експерт Андрій Смолій, а в Threads з'явилися десятки дописів із тією ж проблемою.

За словами студентів, у виші немає належного укриття, а очні заняття мають розпочатися з 12 жовтня.

Молодь наголошує, що рішення ухвалили на тлі погіршення безпекової ситуації в Києві.

"НМУ Богомольця знову шокує рішенням виводити нас на очне навчання, і це викликає лише розпач та злість", — ідеться в одному з дописів.

Видео дня

НМУ Богомольця виводять студентів на очне навчання з 12 жовтня

За словами студентів, на папері адміністрація "враховує безпекову ситуацію", а на практиці їм доводиться самим шукати способи вижити.

НМУ Богомольця виводять студентів на очне навчання з 12 жовтня

Зокрема студенти вказують, що "Шахеди" атакують місто майже щодня, мости через Дніпро регулярно стають цілями, а транспорт паралізують постійні тривоги. За таких умов, переконують вони, безпечно дістатися з правого берега на лівий чи навпаки до клінічних баз практично неможливо.

НМУ Богомольця виводять студентів на очне навчання з 12 жовтня

Ті, хто живе поза Києвом, скаржаться, що не мають змоги доїжджати між містами, проте їх, за словами авторів звернень, фактично змушують повертатися до столиці та попереджають про недопуск до сесії. Студенти просять провести опитування, щоб адміністрація почула їхню позицію.

Автори дописів перелічують нещодавні влучання на Шулявці, неподалік самого університету. Саме це, за словами студентів, робить очний формат неприйнятним.

На момент публікації матеріалу на офіційному сайті закладу не було опубліковано відповідного наказу, а адміністрація НМУ Богомольця ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка з 29 вересня до 16 жовтня працює та навчає дистанційно через погіршення безпекової ситуації в столиці.

Крім того, російські ракети влучили в кіностудію імені Довженка.