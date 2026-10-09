В Ровно 14-летнюю подозревают в отравлении военного во время видеосвязи с ФСБ: подробности

Дело 14-летней девушки, которую обвиняют в убийстве 27-летнего военнослужащего и поджоге автомобиля ВСУ, завершено и передано в суд. Отмечается, что фигурантка употребила наркотическое вещество и задушила мужчину во время видеосвязи с куратором ФСБ.

14-летнюю жительницу Ровно будут судить за убийство военнослужащего ВСУ по заказу России и поджог военного автомобиля. Об этом сообщила Национальная полиция в Ровенской области.

Следствие установило, что в Telegram девушка познакомилась с гражданином РФ, который, выполняя указание сотрудника ФСБ, заказал ей убийство украинского военнослужащего путем отравления метадоном. Поскольку несовершеннолетняя испытывала чувства к куратору, тот пообещал после выполнения задания организовать ей выезд на подконтрольную врагу территорию.

По версии следователей, фигурантка пришла в съемную квартиру, налила заранее приготовленный алкоголь в бокалы и добавила наркотическое вещество, которое заказчики прислали через логистическую компанию. Впоследствии в квартиру пришел 27-летний военнослужащий. Они познакомились в мессенджере за 10 дней до этого. Выпив смесь, мужчина потерял сознание, и девушка, оставаясь на видеосвязи с куратором, начала его душить. Военный погиб от механической асфиксии.

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Обвиняемой, которую задержали вскоре после преступления, суд назначил содержание под стражей, а обвинительный акт уже направлен в суд — ей грозит до 15 лет лишения свободы. В полиции заявляют, что установили личности куратора и организатора заказного убийства: эти дела ведет СБУ. Помимо убийства, девушке инкриминируют поджог военного автомобиля Opel Campo 11 ноября, за который обещали тысячу долларов, но денег она не получила. Второе дело – о государственной измене в условиях военного положения, препятствовании деятельности ВСУ и поджоге – СБУ также передала в суд.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Киеве агентку ФСБ, которая готовила убийство российского оппозиционера — руководителя одной из общеукраинских общественных организаций. Ее задержали во время разведки места покушения.

Кроме того, мы писали о фигуранте, который планировал застрелить ветерана российско-украинской войны во время утренней прогулки с собакой. Бойцы СБУ задержали его прямо в засаде.