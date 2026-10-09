У Рівному 14-річну підозрюють в отруєнні військового під час відеозв'язку з ФСБ: деталі

Справу 14-річної, яку обвинувачують у вбивстві 27-річного військового та підпалі автомобіля ЗСУ, завершили й передали до суду. Зазначається, що фігурантка використала наркотичну речовину та задушила чоловіка під час відеозвʼязку з куратором ФСБ.

14-річну жительку Рівного судитимуть за вбивство військовослужбовця ЗСУ на замовлення Росії та підпал військового автомобіля. Про це повідомила Національна поліція в Рівненській області.

Слідство встановило, що в Telegram дівчина познайомилася з громадянином РФ, який, виконуючи вказівку працівника ФСБ, замовив їй убивство українського військового шляхом отруєння метадоном. Оскільки неповнолітня мала почуття до куратора, той пообіцяв після виконання завдання організувати їй виїзд на підконтрольну ворогові територію.

За версією слідчих, фігурантка прийшла до орендованої квартири, розлила заздалегідь підготовлений алкоголь у бокали й додала наркотичну речовину, яку замовники надіслали через логістичну компанію. Згодом до помешкання прийшов 27-річний військовослужбовець. Вони познайомилися в месенджері за 10 днів до того. Випивши суміш, чоловік знепритомнів, і дівчина, залишаючись на відеозв'язку з куратором, почала його душити. Військовий загинув від механічної асфіксії.

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Обвинуваченій, яку затримали невдовзі після злочину, суд призначив тримання під вартою, а обвинувальний акт уже скерували до суду – їй загрожує до 15 років позбавлення волі. У поліції кажуть, що встановили й особи куратора та організатора замовлення: ці провадження веде СБУ. Окрім убивства, дівчині інкримінують підпал військового Opel Campo 11 листопада, за який обіцяли тисячу доларів, але грошей вона не отримала. Другу справу – про державну зраду в умовах воєнного стану, перешкоджання діяльності ЗСУ та підпал – СБУ також передала до суду.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала в Києві агентку ФСБ, яка готувала вбивство російського опозиціонера – очільника однієї із загальноукраїнських громадських організацій. Її взяли під час розвідки місця замаху.

Крім того, ми писали про фігуранта, який планував застрелити ветерана російсько-української війни під час ранкової прогулянки з собакою. Бійці СБУ затримали його просто в засідці.