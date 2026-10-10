"Родственница спасается от войны": девушку в Ужгороде выселили из квартиры, которую впоследствии сдали в аренду (фото)

В Ужгороде женщину вместе с семьёй выселили из квартиры, объяснив, что якобы "родственница с ребёнком бежит от войны из Киева". Однако впоследствии квартиру снова начали сдавать в аренду, но по более высокой цене, что шокировало женщину и возмутило пользователей сети.

По словам героини этой истории, арендная плата за квартиру теперь составляет 800 долларов в месяц, а раньше она платила 450 долларов. Об этом написала пользовательница с ником permanent_sikalova в Threads.

"Нас выселили из квартиры в Ужгороде, потому что "родственница с ребенком бежит от войны из Киева". А через 3 часа после того, как мы сдали ключи, квартиру уже сдавали за 800$. Мы платили 450$", — говорится в сообщении.

Женщину попросили выехать из квартиры под предлогом "переезда из Киева родственницы" Фото: Threads

Далее пользовательница отмечает, что прожила в этой квартире полтора года, "вовремя платили, ухаживали за ней, не создавали проблем". А когда владельцы сообщили о повышении арендной платы, героиня истории согласилась, но новый контракт предполагался сроком на шесть месяцев.

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Впоследствии владельцы разместят объявление об аренде квартиры "для родственницы" Фото: Threads

"По окончании контракта мы предложили повысить цену на 500 долларов, так как видим, что цены растут, но появилась "родственница из Киева", которой срочно нужно жилье. Я понимаю рынок. Понимаю, что владельцы хотят зарабатывать. Но когда войну и людей, спасающихся от неё, используют как повод, чтобы просто поднять цену почти вдвое — это уже не о бизнесе. Речь о том, как легко некоторые люди продают собственную совесть", — написала автор поста в Threads и спросила пользователей, является ли её история в Ужгороде "нормальной практикой на рынке аренды" или "только нам так повезло".

Реакция социальных сетей

В комментариях к посту, который быстро набрал около 100 тыс. просмотров менее чем за два часа с момента публикации, пользователи высказали своё мнение об инциденте. Наибольший резонанс вызвали следующие комментарии:

"Боже, как это отвратительно, надеюсь, за 800 долларов эта квартира так и останется пустовать", — написала пользовательница kateryna_smoliana;

"Печально, арендодатели оказались гнилыми", — прокомментировала эту историю пользовательница с ником koziuba_o;

"Обычно для начала спрашивают, готовы ли люди платить больше, если нет, то дают месяц на поиск нового жилья. Но зачем так п***ть…", — отметил пользователь isa_chen2002;

"Если рыночная цена сейчас 800, а спрос ежедневно растет, конечно, владельцы хотят сдавать за 800, а не за 450 или 500. Это просто бизнес", — отмечает пользователь flipdas_;

"Вот это конч*нные", — отреагировала на историю пользовательница vik_kt0riia.

Ранее Фокус сообщал о том, что украинской блогерше "наложили штраф" за ночную поездку с ребенком. Сеть разделилась на два лагеря: одни требуют от блогерши объяснений, другие отнеслись к этому с пониманием.

Впоследствии стало известно, как страх перед отключениями электроэнергии перевернул рынок аренды. Рынок аренды переживает бурные изменения — в Киеве количество объявлений о сдаче квартир выросло на 66 % по сравнению с августом, а цены начали снижаться. В западных городах, напротив, предложение резко сократилось, а аренда подорожала.