"Родственница спасается от войны": девушку в Ужгороде выселили из квартиры, которую впоследствии сдали в аренду (фото)
В Ужгороде женщину вместе с семьёй выселили из квартиры, объяснив, что якобы "родственница с ребёнком бежит от войны из Киева". Однако впоследствии квартиру снова начали сдавать в аренду, но по более высокой цене, что шокировало женщину и возмутило пользователей сети.
По словам героини этой истории, арендная плата за квартиру теперь составляет 800 долларов в месяц, а раньше она платила 450 долларов. Об этом написала пользовательница с ником permanent_sikalova в Threads.
"Нас выселили из квартиры в Ужгороде, потому что "родственница с ребенком бежит от войны из Киева". А через 3 часа после того, как мы сдали ключи, квартиру уже сдавали за 800$. Мы платили 450$", — говорится в сообщении.
Далее пользовательница отмечает, что прожила в этой квартире полтора года, "вовремя платили, ухаживали за ней, не создавали проблем". А когда владельцы сообщили о повышении арендной платы, героиня истории согласилась, но новый контракт предполагался сроком на шесть месяцев.
"По окончании контракта мы предложили повысить цену на 500 долларов, так как видим, что цены растут, но появилась "родственница из Киева", которой срочно нужно жилье. Я понимаю рынок. Понимаю, что владельцы хотят зарабатывать. Но когда войну и людей, спасающихся от неё, используют как повод, чтобы просто поднять цену почти вдвое — это уже не о бизнесе. Речь о том, как легко некоторые люди продают собственную совесть", — написала автор поста в Threads и спросила пользователей, является ли её история в Ужгороде "нормальной практикой на рынке аренды" или "только нам так повезло".
Реакция социальных сетей
В комментариях к посту, который быстро набрал около 100 тыс. просмотров менее чем за два часа с момента публикации, пользователи высказали своё мнение об инциденте. Наибольший резонанс вызвали следующие комментарии:
- "Боже, как это отвратительно, надеюсь, за 800 долларов эта квартира так и останется пустовать", — написала пользовательница kateryna_smoliana;
- "Печально, арендодатели оказались гнилыми", — прокомментировала эту историю пользовательница с ником koziuba_o;
- "Обычно для начала спрашивают, готовы ли люди платить больше, если нет, то дают месяц на поиск нового жилья. Но зачем так п***ть…", — отметил пользователь isa_chen2002;
- "Если рыночная цена сейчас 800, а спрос ежедневно растет, конечно, владельцы хотят сдавать за 800, а не за 450 или 500. Это просто бизнес", — отмечает пользователь flipdas_;
- "Вот это конч*нные", — отреагировала на историю пользовательница vik_kt0riia.
Ранее Фокус сообщал о том, что украинской блогерше "наложили штраф" за ночную поездку с ребенком. Сеть разделилась на два лагеря: одни требуют от блогерши объяснений, другие отнеслись к этому с пониманием.
Впоследствии стало известно, как страх перед отключениями электроэнергии перевернул рынок аренды. Рынок аренды переживает бурные изменения — в Киеве количество объявлений о сдаче квартир выросло на 66 % по сравнению с августом, а цены начали снижаться. В западных городах, напротив, предложение резко сократилось, а аренда подорожала.