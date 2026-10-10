"Родичка тікає від війни": дівчину в Ужгороді виселили з квартири, яку згодом здали в оренду (фото)
В Ужгороді жінка разом з родиною була виселена з квартири з поясненням, що нібито "родичка з дитиною тікає від війни з Києва". Та згодом помешкання знову почали здавати в оренду, але з вищою ціною, що шокувало жінку та обурило мережу.
За словами героїні історії, вартість оренди помешкання тепер складає 800$ на місяць, а вона платила 450$. Про це написала користувачка з ніком permanent_sikalova в Threads.
"Нас виселили з квартири в Ужгороді, бо "родичка з дитиною тікає від війни з Києва". А через 3 години після того, як ми віддали ключі, квартира вже здавалася за 800$. Ми платили 450$", — йдеться в повідомленні.
Далі користувачка вказує, що вона мешкала в цій квартирі півтора роки, "вчасно платили, доглядали за нею, не створювали проблем". А коли власники повідомили про зростання ціни оренди, то героїня історії погодилася, але новий контракт передбачався тривалістю на шість місяців.
"В кінці контракту ми запропонували підняти на 500$, бо бачимо що ціну зростають, але з’явилася "родичка з Києва", якій терміново потрібен прихисток. Я розумію ринок. Розумію, що власники хочуть заробляти. Але коли війну та людей, які від неї тікають, використовують як привід, щоб просто підняти цінник майже вдвічі — це вже не про бізнес. Це про те, як легко деякі люди продають власну совість", — написала авторка допису в Threads та запитала юзерів, чи її історія в Ужгороді є "нормальною практикою на ринку оренди", чи "тільки нам так пощастило".
Реакція соцмереж
У коментарях до посту, який швидко набрав близько 100 тис. переглядів за менш ніж дві години з моменту публікації, користувачі виступили з власною думкою про інцидент. Найбільше реакцій отримали такі репліки:
- "Боже як це огидно, сподіваюсь за 800$ та квартира так і далі стоятиме", — написала користувачка kateryna_smoliana;
- "Сумно,орендодавці виявилися гнилими", — прокоментувала цю історію юзерка з ніком koziuba_o;
- "Зазвичай для початку питають чи готові люди платити більше, якщо ні, тоді є місяць щоб знайти нове житло. Але навіщо так п***ти…", — вказав користувач isa_chen2002;
- "Якщо ринок зараз 800 та попит щоденно зростає, звісно власники хочуть здавати за 800, а не 450 чи 500. Це просто бізнес", — зазначає юзер flipdas_;
- "Оце конч*ні", — відреагувала на історію користувачка vik_kt0riia.
Раніше Фокус повідомляв про те, що українській блогерці "відсипали" за нічну їзду з дитиною. Мережа розкололася на два табори: одні вимагають від блогерки пояснень, інші поставилися з розумінням.
Згодом стало відомо, як страх блекаутів перевернув ринок оренди. Ринок оренди переживає бурхливі зміни — у Києві кількість оголошень про здачу квартир зросла на 66% порівняно із серпнем, а ціни почали знижуватися. У західних містах, навпаки, пропозиція різко скоротилася, а оренда подорожчала.