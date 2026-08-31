Вже потрапляла у ДТП: українській блогерці "відсипали" за нічну їзду з дитиною (фото, відео)

Українська інфлюенсерка Сімбочка опинилася в центрі скандалу після того, як опублікувала відео, на якому її малолітня донька їде в машині без автокрісла. Мережа розкололася на два табори: одні вимагають від блогерки пояснень, інші поставилися з розумінням.

Приводом для обурення стало коротке відео з поїздки, яке блогерка виклала у своїх соцмережах. На кадрах видно, що дитина сидить на задньому сидінні авто без спеціального крісла безпеки і без дорослого, який би її тримав на руках. На дворі була вже ніч. Детальніше про цю історію, – читайте у матеріалі Фокусу.

Ролик миттєво розлетівся мережею, і під ним почали з'являтися гнівні коментарі користувачів мережі, які звинуватили Сімбочку в байдужості до безпеки власної доньки.

Сімбочку звинувачують в порушенні ПДР Фото: Threads

Одна з користувачок не стримала емоцій: "Я як мама просто в шоці… Люблю Сімбочку і її творчість, але те що дитина їздить ззаду не то що без автокрісла, а без дорослого який її тримає на руках, як мінімум – це просто треш. Який би водій не був хороший – невідомо хто їде ззаду чи попереду. А ви що думаєте? Чи це лише я така дотошна?"

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Пояснення блогерки

Побачивши шквал критики, Сімбочка не залишилася осторонь і вирішила розставити крапки над "і". За її словами, п'ятнадцятисекундний фрагмент не показує повної картини, що відбувалося.

Блогерка розповіла, що родина їхала з Одеси до Києва – дорога зайняла близько шести годин, а зупинилися вони лише раз, щоб зарядити електрокар і встигнути додому до початку комендантської години.

Ближче до фінішу втомлена дитина вже не хотіла сидіти в кріслі, тож мати дозволила їй розташуватися так, як їй було зручніше.

"Спробуйте втримати дитину 6 годин в автокріслі, щоб вийти лише 1 раз, коли машина заряджається, щоб встигнути до комендантської без додаткових зупинок. Ми вже під'їжджали до дому, тому дозволила вже сісти як хоче, мультиками теж довго не втримаєш. Значно безпечніше їхати дозволену швидкість по правій полосі Одеса – Київ, ніж їхати потягом. Слідкуйте, будь ласка, за своїм материнством, якщо, звісно, є діти. Ви бачите лише картинку 15 секунд", – емоційно відповіла блогерка на закиди підписників.

Пізніше це відео зникло з її соцмереж.

Що пишуть люди

Частина глядачів визнає, що довга дорога з малою дитиною справді виснажлива, і готова закрити очі на цей епізод. Інші стоять на своєму: правила дорожнього руху щодо перевезення дітей однакові для всіх і не роблять винятків навіть за кілька хвилин до дому.

Цьогоріч Сімбочка вже потрапляла в ДТП. Аварія сталася під час поїздки на квадроциклі по важкопрохідній місцевості, куди неможливо було дістатися автомобілем. Про це блогерка розповіла у своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Vikunciy – популярна київська блогерка, чиї сторінки в TikTok та Instagram читало майже мільйон людей, загинула в ДТП. У своєму контенті вона демонструвала розкішне життя – дорогі готелі, ресторани, апартаменти, ювелірні прикраси та автомобілі преміум-класу.

Незадовго до трагічної загибелі Vikunciy у дорожній аварії трапилась моторошна деталь, на яку звернули увагу шанувальники блогерки.

Також подробицями про смерть Вікторії поділилась близька подруга Єлизавета Ченова. Вона різко висловилась на адресу тих, хто активно обговорює трагедію в мережі, а також дорікнула журналістам за висвітлення обставин ДТП.