Уже попадала в ДТП: украинской блогерше "выписали" за ночную езду с ребенком (фото, видео)

Украинская инфлюенсерша Симбочка оказалась в центре скандала после того, как опубликовала видео, на котором её малолетняя дочь едет в машине без автокресла. Сеть разделилась на два лагеря: одни требуют от блогерши объяснений, другие отнеслись к этому с пониманием.

Поводом для возмущения стало короткое видео с поездки, которое блогерша выложила в своих социальных сетях. На кадрах видно, что ребенок сидит на заднем сиденье автомобиля без специального детского кресла и без взрослого, который бы держал его на руках. На улице уже была ночь. Подробнее об этой истории — читайте в материале Фокуса.

Ролик мгновенно разлетелся по сети, и под ним начали появляться гневные комментарии пользователей, которые обвинили Симбочку в безразличии к безопасности собственной дочери.

Симбочку обвиняют в нарушении ПДД Фото: Threads

Одна из пользовательниц не сдержала эмоций: "Я, как мама, просто в шоке… Люблю Симбочку и её творчество, но то, что ребёнок едет сзади не только без автокресла, но и без взрослого, который держал бы её на руках, как минимум — это просто кошмар. Каким бы хорошим ни был водитель — неизвестно, кто едет сзади или впереди. А вы что думаете? Или это только я такая придирчивая?"

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Пояснение блогерши

Увидев шквал критики, Симбочка не осталась в стороне и решила расставить точки над "i". По её словам, пятнадцатисекундный фрагмент не отражает полной картины того, что происходило.

Блогерша рассказала, что семья ехала из Одессы в Киев — дорога заняла около шести часов, а останавливались они только один раз, чтобы зарядить электромобиль и успеть домой до начала комендантского часа.

Ближе к финишу уставший ребенок уже не хотел сидеть в кресле, поэтому мама разрешила ему устроиться так, как ему было удобнее.

"Попробуйте удержать ребенка 6 часов в автокресле, чтобы выйти только один раз, пока машина заряжается, и успеть до комендантского часа без лишних остановок. Мы уже подъезжали к дому, поэтому позволила ей сесть, как она хочет, мультфильмами тоже долго не удержишь. Гораздо безопаснее ехать с разрешённой скоростью по правой полосе Одесса – Киев, чем ехать на поезде. Следите, пожалуйста, за своим материнством, если, конечно, есть дети. Вы видите только картинку на 15 секунд", – эмоционально ответила блогерша на упреки подписчиков.

Позже это видео исчезло из её социальных сетей.

Что пишут люди

Часть зрителей признает, что долгая поездка с маленьким ребенком действительно утомительна, и готова закрыть глаза на этот эпизод. Другие настаивают на своем: правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей, одинаковы для всех и не предусматривают исключений даже за несколько минут до дома.

В этом году Симбочка уже попадала в ДТП. Авария произошла во время поездки на квадроцикле по труднопроходимой местности, куда невозможно было добраться на автомобиле. Об этом блогерша рассказала в своём Instagram.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Vikunciy — популярная киевская блогерша, чьи страницы в TikTok и Instagram читали почти миллион человек, погибла в ДТП. В своих публикациях она демонстрировала роскошную жизнь – дорогие отели, рестораны, апартаменты, ювелирные украшения и автомобили премиум-класса.

Незадолго до трагической гибели Vikunciy в дорожно-транспортном происшествии произошла жуткая деталь, на которую обратили внимание поклонники блогерши.

Также подробностями о смерти Виктории поделилась её близкая подруга Елизавета Ченова. Она резко высказалась в адрес тех, кто активно обсуждает трагедию в сети, а также упрекнула журналистов за освещение обстоятельств ДТП.