РФ готовила взрыв автобуса ВСУ: в Ровно СБУ задержала завербованного студента (видео)

Служба безопасности Украины задержала в Ровно студента из Киева, которого подозревают в подготовке теракта против военнослужащих ВСУ. По данным следствия, он заложил взрывчатку под автобус и установил скрытую камеру, чтобы российские спецслужбы могли следить за посадкой бойцов.

Об этом сообщили на сайте СБУ.

Российские спецслужбы планировали взорвать автобус с военными, когда те будут ехать к месту постоянной дислокации. Это уже четвертый теракт, который украинские спецслужбы предотвратили в Ровно с начала 2026 года.

По данным следствия, студент искал быстрый заработок в тематических Telegram-каналах. Там на него обратили внимание российские спецслужбы, которые впоследствии отправили его в Ровно.

Автобус, который планировали взорвать Фото: СБУ

В городе парень поселился в съемной квартире, а затем достал из тайника самодельное взрывное устройство. Он заложил его под автобус, в котором перевозили украинских военных. К взрывчатке добавили две стеклянные бутылки с горючим веществом.

Видео дня

Чтобы российские кураторы могли следить за военными, студент установил напротив места стоянки автобуса камеру мобильного телефона. Он замаскировал её под коробку из-под сока. С помощью видео российская сторона планировала определить момент, когда военные сядут в автобус, и взорвать его во время движения.

Взрывное устройство Фото: СБУ

СБУ своевременно раскрыла заговор, обезвредила взрывчатку и задержала подозреваемого на городском автовокзале. После установки бомбы он пытался уехать в Киев.

У студента изъяли смартфон, с помощью которого он сообщил российской стороне о заложенном взрывном устройстве.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении покушения на террористический акт. В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ также сообщала, что предотвратила серию терактов, которые российские спецслужбы готовили в парковой зоне и возле административных учреждений в центре Ровно.

Напомним, ранее СБУ объявила о предъявлении подозрений бывшему заместителю главы ГСЧС и его сообщникам. По версии следствия, они планировали террористические акты, поджоги и покушение на общественного активиста.

Кроме того, СБУ задержала агента ФСБ, которого подозревают в подготовке убийства общественного активиста Геннадия Друзенко.