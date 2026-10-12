РФ готувала вибух автобуса ЗСУ: у Рівному СБУ затримала завербованого студента (відео)

Служба безпеки України затримала в Рівному студента з Києва, якого підозрюють у підготовці теракту проти військових ЗСУ. За даними слідства, він заклав вибухівку під автобус і встановив приховану камеру, щоб російські спецслужби могли стежити за посадкою бійців.

Про це повідомили на сайті СБУ.

Російські спецслужби планували підірвати автобус із військовими, коли ті їхатимуть до місця постійного розташування. Це вже четвертий теракт, якому українські спецслужби запобігли в Рівному з початку 2026 року.

За даними слідства, студент шукав швидкий заробіток у тематичних Telegram-каналах. Там на нього звернули увагу російські спецслужби, які згодом відправили його до Рівного.

Автобус, який планували підірвати Фото: СБУ

У місті хлопець оселився в орендованій квартирі, а потім забрав зі схованки саморобний вибуховий пристрій. Він заклав його під автобус, у якому перевозили українських військових. Вибухівку доповнили двома скляними пляшками з горючою рідиною.

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Щоб російські куратори могли стежити за військовими, студент встановив навпроти місця паркування автобуса телефонну камеру. Він замаскував її під коробку з-під соку. За допомогою відео російська сторона планувала визначити момент, коли військові сядуть в автобус, і підірвати його під час руху.

Вибуховий пристрій Фото: СБУ

СБУ вчасно викрила задум, знешкодила вибухівку та затримала підозрюваного на міському автовокзалі. Після встановлення бомби він намагався виїхати до Києва.

У студента вилучили смартфон, з якого він повідомив російській стороні про закладену вибухівку.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в закінченому замаху на терористичний акт. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ також повідомляла, що запобігла серії терактів, які російські спецслужби готували в парковій зоні та біля адміністративних установ у центрі Рівного.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозри колишньому заступнику голови ДСНС та його спільникам. За версією слідства, вони планували теракти, підпали та замах на громадського активіста.

Також СБУ затримала агента ФСБ, якого підозрюють у підготовці вбивства громадського активіста Геннадія Друзенка.