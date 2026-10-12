Мужчина бросил гранату в полицию и открыл огонь: в Кропивницком объявлена спецоперация

В Кропивницком в центре города была перекрыта улица. Мужчина бросил в правоохранителей гранату и открыл огонь. Объявлена спецоперация "Гром".

В городе Кропивницкий местные жители услышали звуки взрывов. По предварительной информации правоохранительных органов, как сообщает "Суспільне", было слышно 4 взрыва. Пресс-секретарь полиции области Оксана Ковтуненко рассказала журналистам, что во время разговора с патрульными мужчина бросил в сторону правоохранителей гранаты, а затем начал стрелять из автоматического оружия.

Полиция ведет работу по его задержанию: в городе объявлена специальная операция "Гром", к которой привлечены все необходимые подразделения.

Национальная полиция Украины подтвердила факт стрельбы и начало операции.

На данный момент неизвестны мотивы открытия огня и количество возможных жертв. Как сообщают местные Telegram-каналы, на одной из центральных улиц находится мужчина, вооруженный автоматом и гранатами. Улица перекрыта, а полиция пытается задержать подозреваемого.

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