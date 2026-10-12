Чоловік кинув гранатою у поліцію та почав стріляти: у Кропивницькому оголошено спецоперацію

У Кропивницькому у центрі міста було перекрито вулицю. Чоловік жбурнув у правоохоронців гранату та відкрив вогонь. Оголошено спецоперацію "Грім".

У місті Кропивницький місцеві почули звуки вибухів. Згідно з попередньою інформацією правоохоронців, передає "Суспільне", було чутно 4 вибухи. Речниця поліції області Оксана Ковтуненко розповіла журналістам, що під час розмови з патрульними чоловік жбурнув у бік правоохоронців гранати, а потім почав стріляти з автоматичної зброї.

Поліція працює над його затриманням: у місті оголосили спеціальну операцію "Грім", до якої залучили всі необхідні підрозділи.

Факт стрілянини та початок операції підтвердила Національна поліція України.

Наразі невідомо про мотив відкриття вогню та ймовірних жертв. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, на одній із центральних вулиць знаходиться озброєний автоматом та гранатами чоловік. Вулицю було перекрито, а поліція намагається затримати фігуранта.

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