Пережив напад брата і загибель батьків: переможець "Зважених та щасливих" показався після трагедії

Переможець 10-го сезону шоу "Зважені і щасливі" В'ячеслав Грабовий, жахлива трагедія з яким сколихнула всю країну наприкінці серпня, вперше за довгий час вийшов на зв'язок із лікарні. Водночас його тренерка Марина Боржемська зробила заяву про його стан.

Грабовий, який внаслідок нападу брата втратив батьків і сам зазнав поранень, і досі продовжує лікування після інциденту. У своїх соцмережах він вирішив показати, як проходить його одужання.

В якому стані перебуває переможець "Зважених"

На кадрах, що оприлюднив учасник, видно, що він продовжує пересуватися на кріслі колісному. На відео також можна побачити його травмовану та перебинтовану ногу, через яку Грабовий досі не може повноцінно пересуватися.

У короткому ролику чоловік також розповів, що вирішив вийти із лікарняної палати після перев'язки, щоб випити кави. Сам В'ячеслав говорив оптимістично і перебував у хорошому настрої.

"Після перев'язки виїхав попити кави. Сьогодні у мене це капучино. Олеже, як ти думаєш, мені треба побритися чи ні? Як ви гадаєте?", — звернувся Грабовий до співрозмовника і своїх підписників.

Видео дня

В'ячеслав Грабовий показав травмовану внаслідок трагедії ногу Фото: колаж Фокус

Водночас зірка телешоу не став ділитися подробицями свого лікування.

За деякий час після появи Грабового у соцмережах його тренерка з проєкту і подруга Марина Боржемська виклала відеозвернення в Instagram. У ньому вона звернулася до людей із закликом підтримки та допомоги для Слави, оскільки лікування продовжується вже понад місяць.

"Вже понад місяць він перебуває в лікарні і переніс багато операцій. На жаль, лікування досі триває. Коштів критично не вистачає", — повідомила Боржемська.

Марина Боржемська повідомила про скрутну ситуацію з лікуванням В'ячеслава Грабового Фото: Скрін

Варто зауважити, що сама трагедія сталася наприкінці серпня у Київському районі Одеси. Внаслідок стрілянини, яку відкрив 50-річний чоловік, загинули батьки В'ячеслава Грабового, а він сам був серйозно поранений. Після скоєного зловмисник забарикадувався у квартирі і звів рахунки із життям, а Слава опинився у лікарні.

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Також днями Марина Боржемська відверто зізналася, що має важку хворобу.