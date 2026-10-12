Пережил нападение брата и гибель родителей: победитель шоу "Взвешенные и счастливые" показался после трагедии

Победитель 10-го сезона шоу "Взвешенные и счастливые" Вячеслав Грабовый, чья ужасная трагедия всколыхнула всю страну в конце августа, впервые за долгое время вышел на связь из больницы. В то же время его тренер Марина Боржемская сделала заявление о его состоянии.

Грабовой, который в результате нападения брата лишился родителей и сам получил ранения, до сих пор продолжает лечение после инцидента. В своих социальных сетях он решил показать, как проходит его выздоровление.

В каком состоянии находится победитель шоу "Взвешенные"

На кадрах, опубликованных участником, видно, что он по-прежнему передвигается на инвалидной коляске. На видео также можно увидеть его травмированную и перебинтованную ногу, из-за которой Грабовой до сих пор не может полноценно передвигаться.

В коротком ролике мужчина также рассказал, что решил выйти из больничной палаты после перевязки, чтобы выпить кофе. Сам Вячеслав говорил оптимистично и был в хорошем настроении.

Видео дня

"После перевязки выехал выпить кофе. Сегодня у меня капучино. Олег, как ты думаешь, мне нужно побриться или нет? А как вы считаете?", — обратился Грабовой к собеседнику и своим подписчикам.

Вячеслав Грабовый показал ногу, травмированную в результате трагедии Фото: коллаж Фокус

В то же время звезда телешоу не стал делиться подробностями своего лечения.

Через некоторое время после появления Грабового в соцсетях его тренер по проекту и подруга Марина Боржемская опубликовала видеообращение в Instagram. В нем она обратилась к людям с призывом поддержать и помочь Славе, поскольку лечение продолжается уже более месяца.

"Он уже более месяца находится в больнице и перенес множество операций. К сожалению, лечение продолжается до сих пор. Средств катастрофически не хватает", — сообщила Боржемская.

Марина Боржемская сообщила о сложной ситуации с лечением Вячеслава Грабового Фото: Скрін

Стоит отметить, что сама трагедия произошла в конце августа в Киевском районе Одессы. В результате стрельбы, которую открыл 50-летний мужчина, погибли родители Вячеслава Грабового, а он сам был тяжело ранен. После содеянного злоумышленник забаррикадировался в квартире и покончил с собой, а Слава оказался в больнице.

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Кроме того, на днях Марина Боржемская откровенно призналась, что страдает тяжелым заболеванием.