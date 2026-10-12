Без света и воды: когда школы Киева перейдут на дистанционное обучение

Школы Киева будут переходить на дистанционное обучение по мере необходимости, если в учебном заведении не будет света или воды. Формат занятий будет определяться с учетом ситуации с безопасностью и возможности обеспечить надлежащие условия для детей и сотрудников.

Согласно информации КГГА, при наличии технических возможностей в учебных заведениях будут использоваться генераторы, инверторы и зарядные станции. Если освещения будет недостаточно для выполнения письменных заданий, уроки будут проводиться в устной форме.

Если школа не сможет обеспечить надлежащие условия для пребывания детей, учащихся переведут на дистанционное обучение до их восстановления.

Что будут делать без воды

В КГГА подчеркнули, что очный формат возможен только при условии соблюдения санитарных требований.

"Из-за отсутствия воды учебный процесс будет организован в дистанционном формате до тех пор, пока ситуация не улучшится", — говорится в сообщении.

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Как организуется онлайн-обучение

Дистанционное обучение будут проводить для детей, находящихся как в Киеве, так и за его пределами. При необходимости онлайн-уроки будут проводиться из безопасных мест, в частности из школьных убежищ.

Во время воздушной тревоги онлайн-уроки будут приостанавливаться, чтобы ученики и учителя могли перейти в безопасное место. Затем занятия возобновятся или начнётся следующий урок согласно расписанию. Если школа будет повреждена или возникнет другая чрезвычайная ситуация, учебное заведение может временно перейти на дистанционный формат обучения. Об изменениях родителей будет информировать администрация школы.

При благоприятных условиях безопасности уроки будут проводиться в школах, а во время воздушной тревоги ученики и учителя будут укрываться.

В Киеве также продолжат практику "образовательной миграции": обучение в свободных помещениях других школ и детских садов, отвечающих необходимым требованиям.

Напомним, в случае утренней тревоги школы вводят четкое "контрольное время": если отбой прозвучит до него, детям дают час на дорогу до классов, а после запоздавшего отбоя весь день оставляют в онлайн-режиме.

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