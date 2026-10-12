Без світла та води: коли школи Києва перейдуть на дистанційне навчання

Школи Києва переходитимуть на дистанційне навчання за потреби, якщо в закладі не буде світла чи води. Формат занять визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації та можливості забезпечити належні умови для дітей і працівників.

Згідно з інформацією КМДА, за наявності технічних можливостей заклади використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції. Якщо освітлення буде недостатнім для письмових завдань, уроки проводитимуть усно.

Якщо школа не зможе забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переведуть на дистанційне навчання до їх відновлення.

Що робитимуть без води

У КМДА наголосили, що очний формат можливий лише за умови дотримання санітарних вимог.

"Через відсутність води освітній процес організовують дистанційно до моменту покращення ситуації", – йдеться в повідомленні.

Як організують онлайн-навчання

Дистанційно вчитимуть дітей, які перебувають як у Києві, так і за його межами. За потреби онлайн-уроки проводитимуть із безпечних місць, зокрема зі шкільних укриттів.

Видео дня

Під час повітряної тривоги онлайн-уроки призупинятимуть, щоб учні й педагоги могли перейти в безпечне місце. Потім заняття продовжать або почнуть наступний урок за розкладом. Якщо школу пошкодять або виникне інша надзвичайна ситуація, заклад може тимчасово перейти на дистанційний формат. Про зміни батьків інформуватиме адміністрація школи.

За сприятливих безпекових умов уроки проводитимуть у школах, а під час повітряної тривоги учні та педагоги йтимуть в укриття.

У Києві також продовжать практику "освітньої міграції": навчання у вільних приміщеннях інших шкіл і дитячих садків, які відповідають необхідним вимогам.

Нагадаємо, у разі ранкової тривоги школи запроваджують чіткий "контрольний час": якщо відбій лунає до нього, дітям дають годину на дорогу до класів, а після запізнілого відбою весь день залишають в онлайні.

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