Дает ли беременность супруги отсрочку от мобилизации: что предусмотрено законом

Беременность супруги и наличие старшего ребенка не дают мужу права на отсрочку от мобилизации или увольнение с военной службы. Однако после рождения ребенка военнослужащий может подать рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью 10 дней.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, отвечая на вопрос о мобилизации мужчины, чья жена ждет второго ребенка.

По словам юриста, если мужчину уже внесли в списки личного состава учебного центра или воинской части, он приобретает статус военнослужащего. С этого момента вопросы прохождения службы и её прекращения регулируются Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". В частности, статья 26 определяет основания для увольнения с военной службы.

Сам факт беременности супруги не является основанием для отсрочки или увольнения, даже если до родов осталось несколько недель. Наличие в семье еще одного ребенка также не меняет этого правила.

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Как получить отпуск после рождения ребенка

После родов супруге необходимо получить медицинское свидетельство о рождении ребенка или соответствующую справку из роддома. Копию документа следует приложить к рапорту, который военнослужащий подает на имя командира учебного центра или воинской части.

В рапорте следует обратиться с просьбой предоставить отпуск по семейным обстоятельствам в связи с рождением ребенка. По разъяснению юриста, такой отпуск должен длиться 10 дней и позволяет военнослужащему помочь супруге с новорожденным малышом и старшим ребенком.

Освобождение от военной службы возможно при наличии предусмотренных законом оснований. Юрист также отметил, что значение могут иметь нарушения в ходе мобилизации, в частности непроведение военно-медицинской комиссии, или обстоятельства, связанные с состоянием здоровья военнослужащего.

Таким образом, беременность супруги сама по себе не дает права на отсрочку или увольнение. После рождения ребенка одним из возможных шагов для военнослужащего является подача рапорта о предоставлении краткосрочного отпуска.

Ранее юрист Николай Сиренко отмечал, что работодатель не может сразу забронировать нового сотрудника вместо уволенного. Это связано с тем, что информация об отмене предыдущей брони в системе "Дія" может обновляться в течение двух суток.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова ранее сообщала, что около 7 % мобилизованных украинцев имеют законные основания для отсрочки, однако из-за ошибок при призыве всё равно попадают на военную службу. По её словам, такие ситуации создают дополнительную нагрузку на систему и приводят к значительным финансовым потерям.