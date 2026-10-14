Чи дає вагітність дружини відстрочку від мобілізації: що передбачено законом

Вагітність дружини та наявність старшої дитини не дають чоловікові права на відстрочку від мобілізації або звільнення з військової служби. Однак після народження немовляти військовослужбовець може подати рапорт на відпустку за сімейними обставинами тривалістю 10 днів.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій у відповіді на запитання щодо мобілізації чоловіка, дружина якого очікує на другу дитину.

За словами юриста, якщо чоловіка вже зарахували до списків особового складу навчального центру або військової частини, він набуває статусу військовослужбовця. Відтоді питання проходження служби та її припинення регулюються Законом України “Про військовий обов'язок і військову службу”. Зокрема, стаття 26 визначає підстави для звільнення з військової служби.

Сам факт вагітності дружини не є підставою для відстрочки чи звільнення, навіть якщо до пологів залишилося кілька тижнів. Наявність у сім'ї ще однієї дитини також не змінює цього правила.

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Як отримати відпустку після народження дитини

Після пологів дружині потрібно отримати медичне свідоцтво про народження дитини або відповідну довідку з пологового будинку. Копію документа необхідно додати до рапорту, який військовослужбовець подає на ім'я командира навчального центру або військової частини.

У рапорті слід попросити надати відпустку за сімейними обставинами у зв'язку з народженням дитини. За роз'ясненням юриста, така відпустка має тривати 10 днів і дає змогу військовому допомогти дружині з новонародженим малюком та старшою дитиною.

Звільнення з військової служби можливе за наявності передбачених законом підстав. Юрист також зазначив, що значення можуть мати порушення під час мобілізації, зокрема непроведення військово-лікарської комісії, або обставини, пов'язані зі станом здоров'я військовослужбовця.

Отже, вагітність дружини сама по собі не дає права на відстрочку чи звільнення. Після народження дитини одним із можливих кроків для військовослужбовця є подання рапорту на короткострокову відпустку.

Раніше юрист Микола Сиренко зазначав, що роботодавець не може відразу забронювати нового працівника замість звільненого. Це пов’язано з тим, що інформація про скасування попереднього бронювання в системі “Дія” може оновлюватися протягом двох діб.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова раніше повідомляла, що близько 7% мобілізованих українців мають законні підстави для відстрочки, однак через помилки під час призову все одно потрапляють на військову службу. За її словами, такі ситуації створюють додаткове навантаження на систему та призводять до значних фінансових втрат.