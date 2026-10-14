Подозреваемый в убийстве пяти бойцов ВСУ в Харьковской области задержан, — СМИ

В Харьковской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве украинских военных. Жертвами убийства стали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады.

Правоохранительные органы задержали человека, подозреваемого в причастности к убийству пяти украинских военнослужащих в Кутузовке. По данным источников "Суспільного", упомянутый подозреваемый был обнаружен в одном из районов города Харькова.

Что известно о преступлении в Харьковской области

Стрельба в Харьковской области произошла 13 октября. По данным правоохранительных органов, неизвестный открыл огонь из автомата и скрылся с места преступления. Среди версий — напавшим мог быть российский военнопленный, открывший огонь во время побега.

На странице в Facebook 72-й бригады им. Черных запорожцев подтвердили стрельбу, гибель своих бойцов и то, что стрелком может быть гражданин РФ.

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Информация о преступлении внесена в Единый реестр: речь идет о преступлении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Если суд признает стрелка виновным, ему грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее уже сообщалось о ряде нападений на военных, о которых стало известно в 2026 году. Один из таких инцидентов произошёл, например, в июле в Виннице. Выяснилось, что мужчина напал с ножом на военнослужащего: пострадавшего доставили в больницу, а нападение произошло в помещении центра комплектования.

Аналогичная ситуация произошла в апреле в Харькове. Как сообщила полиция, мужчина набросился с ножом на военнослужащего ТЦК и ранил его в живот. Нападавший скрылся с места происшествия, а правоохранительные органы не сообщили, был ли он задержан.