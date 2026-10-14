Підозрюваного у вбивстві п'яти бійців ЗСУ на Харківщині затримано, — ЗМІ

На Харківщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українських військових. Жертвами вбивства стали бійці 72 окремої механізованої бригади.

Правоохоронні органи затримали особу, яку підозрюють у причетності до вбивства п'яти українських військовослужбовців у Кутузівці. За даними джерел "Суспільного", згаданий підозрюваний був виявлений в одному із районів міста Харкова.

Що відомо про злочин на Харківщині

Стрілянина на Харківщині сталась 13 жовтня. Згідно з даними правоохоронців, невідомий відкрив вогонь з автомата та утік з місця злочину. Серед версій — нападником міг бути російським полоненим, який відкрив вогонь під час втечі.

На сторінці Facebook 72 бригади ім. Чорних Запорожців підтвердили стрілянину, загибель своїх бійців і те, що стрільцем може бути громадянин РФ.

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Інформацію про злочин внесли до Єдиного реєстру: ідеться про злочин за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. Якщо суд визнає вину стрільця, то він може опинитись за ґратами на термін 10-15 років або на довічний термін.

Нагадаємо, вже повідомлялось про низку нападів на військових, про які стало відомо у 2026 році. Один з таких інцидентів стався, наприклад, у липні у Вінниці. З'ясувалось, що чоловік напав з ножем на військовослужбовця: постраждалого відправили до лікарні, а напад стався у приміщенні терцентру комплектування.

Аналогічна ситуація — у квітні у Харкові. Як повідомила поліція, чоловік кинувся з ножем на військового ТЦК та поранив його у живіт. Нападник втік з місця подій, а правоохоронці не інформували, чи було затримання.