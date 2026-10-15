По информации местных каналов, велосипедист не остановился на блокпосту, и после столкновения с правоохранителем оказался на дороге перед автомобилем, который едва успел затормозить.

В Киеве на улице Короленковской курьер на велосипеде упал на проезжую часть прямо под колеса автомобиля после действий полицейского. Видео с момента инцидента распространилось в соцсетях, о происшествии сообщили и столичные Telegram-каналы.

По предварительным данным, велосипедист пытался проехать блокпост без остановки. Сотрудник правоохранительных органов толкнул его, в результате чего курьер оказался на дороге. Автомобиль, под который он упал, успел вовремя затормозить, поэтому наезда удалось избежать.

Вероятно, мужчину пытались остановить для проверки документов. Почему для этого выбрали именно такой способ — вопрос пока остаётся без ответа.

Видео дня

Как сообщила полиция местным телеканалам, после проверки документов мужчине не потребовалась медицинская помощь, и он продолжил путь.

На момент публикации материала официальных комментариев относительно правовой оценки действий сотрудника от полиции Киева не поступало.

Ранее сообщалось, что военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка с позывным "Киянин" раскритиковал работу Национальной полиции, которая не замечала российских военных в тыловых регионах. По его словам, солдаты армии РФ три месяца передвигались по Киеву, выдавая себя за курьеров службы доставки Glovo, а задержать их удалось только при попытке пересечь границу. Полиция на это заявление не отреагировала и не сообщила, действительно ли имел место случай с фальшивым "курьером".

Также известно, что один из диверсантов, подозреваемых в инциденте с украинским самолетом в Лейпциге, является гражданином Беларуси, а второй — россиянином, связанным с военной разведкой.