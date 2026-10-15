У Києві поліцейський штовхнув кур'єра просто під машину: чи постраждав чоловік, – ЗМІ (відео)

За інформацією місцевих каналів, велосипедист не зупинився на блокпосту, і після поштовху правоохоронця опинився на дорозі перед автомобілем, який ледве встиг загальмувати.

У Києві на вулиці Короленківській кур'єр на велосипеді впав на проїжджу частину просто під колеса автомобіля після дій поліцейського. Відео з моменту інциденту поширили в соцмережах, про подію повідомили й столичні Telegram-канали.

За попередніми даними, велосипедист намагався проїхати блокпост без зупинки. Правоохоронець штовхнув його, через що кур'єр опинився на дорозі. Автомобіль, під який той упав, встиг вчасно загальмувати, тож наїзду вдалося уникнути.

Імовірно, чоловіка намагалися зупинити для перевірки документів. Чому для цього обрали саме такий спосіб – питання поки без відповіді.

Як зазначає поліція для місцевих каналів, чоловік після перевірки документів не потребував медичної допомоги та поїхав далі.

Видео дня

На момент публікації матеріалу офіційних коментарів щодо правової оцінки дій співробітника від поліції Києва не надходило.

Раніше повідомлялося, що військовий 425-го окремого штурмового полку з позивним "Киянин" розкритикував роботу Національної поліції, яка не помічала російських військових у тилових регіонах. За його словами, солдати армії РФ три місяці пересувалися Києвом, видаючи себе за кур'єрів служби доставки Glovo, а затримати їх вдалося лише під час спроби перетнути кордон. Поліція на цю заяву не реагувала й не повідомляла, чи справді був випадок із фальшивим "кур'єром".

Також відомо, що один із диверсантів, яких підозрюють у інциденті з українським літаком у Лейпцигу, є громадянином Білорусі, а другий — росіянин, пов'язаний з військовою розвідкою.