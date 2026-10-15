В Закарпатье священник УПЦ МП открыл огонь по прохожим: есть погибшие и раненые (фото)

В поселке Вышково в Закарпатье произошла стрельба со смертельным исходом. Погибли двое мужчин, ещё трое пострадавших находятся в больнице, а подозреваемый задержан.

По данным Закарпатской областной прокуратуры, правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который, по предварительным данным, стрелял в прохожих на центральной улице. Задержанный является священнослужителем Украинской православной церкви Московского патриархата.

Что произошло в Вышкове

В четверг, 15 октября, в поселке Вишково Хустского района Закарпатской области мужчина открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы погибли двое местных жителей, ещё трое человек получили ранения и были госпитализированы. По предварительной информации правоохранительных органов, вооруженный мужчина двигался по центральной улице населенного пункта и стрелял в людей, которые попадались ему на пути.

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Погибшими оказались мужчины в возрасте 62 и 64 лет. Трем другим пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Других подробностей об их состоянии пока не сообщалось.

Кого задержали после перестрелки

Задержанный подозреваемый Фото: Пресс-служба прокуратуры

После поступления сообщения о стрельбе правоохранители приступили к поиску вооруженного мужчины. Для его розыска и задержания на территории района была развернута специальная полицейская операция "Гром". Впоследствии подозреваемого оперативно задержали. По данным прокуратуры, им оказался 45-летний местный житель, священнослужитель УПЦ Московского патриархата.

В настоящее время в отношении мужчины проводятся неотложные следственные действия. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

В сообщении прокуратуры отсутствует информация о возможных мотивах стрельбы, а также о том, были ли нападавший и пострадавшие знакомы друг с другом. Также пока не обнародованы данные об оружии, которое использовал задержанный.

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