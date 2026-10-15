На Закарпатті священник УПЦ МП стріляв у перехожих: є загиблі та поранені (фото)

У селищі Вишково на Закарпатті сталася смертельна стрілянина. Загинули двоє чоловіків, ще троє постраждалих перебувають у лікарні, а підозрюваного затримали.

За даними Закарпатської обласної прокуратури, правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який, за попередніми даними, стріляв у перехожих на центральній вулиці. Затриманий є священнослужителем Української православної церкви Московського патріархату.

Що сталося у Вишкові

У четвер, 15 жовтня, у селищі Вишково Хустського району Закарпатської області чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок стрілянини загинули двоє місцевих жителів, ще троє людей отримали поранення та були госпіталізовані. За попередньою інформацією правоохоронців, озброєний чоловік рухався центральною вулицею населеного пункту та стріляв у людей, які траплялися йому на шляху.

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Загиблими виявилися чоловіки віком 62 та 64 роки. Трьом іншим постраждалим медики надають необхідну допомогу. Інших подробиць щодо їхнього стану наразі не повідомляли.

Кого затримали після стрілянини

Затриманий підозрюваний Фото: Пресслужба прокуратури

Після повідомлення про стрілянину правоохоронці розпочали пошук озброєного чоловіка. Для його розшуку та затримання на території району запровадили спеціальну поліцейську операцію "Грім". Згодом підозрюваного оперативно затримали. За даними прокуратури, ним виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату.

Наразі з чоловіком проводять невідкладні слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Інформації про можливі мотиви стрілянини, а також про те, чи були нападник і постраждалі знайомі між собою, у повідомленні прокуратури немає. Так само наразі не оприлюднено даних про зброю, яку застосував затриманий.

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