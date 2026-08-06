Скандал у Львові з представником УПЦ МП на відкритті UNBROKEN: Садовий визнав "прокол"

У Львові відкриття нового корпусу реабілітаційного центру UNBROKEN переросло у скандал через появу представника УПЦ (МП). Обурення громадськості викликала участь митрополита Філарета у церемонії, адже саме в цій будівлі лікуватимуть українських військових і цивільних, які постраждали від російської агресії.

Як пише львівське медіа "Твоє місто", 6 серпня у Львові відкрили новий корпус реабілітаційного центру UNBROKEN, однак урочистий захід спричинив гостру суспільну дискусію через присутність архієрея УПЦ Московського патріархату.

Зокрема, новий корпус центру розташований на вулиці Пекарській, 59а. Він розрахований на 55 ліжок і обладнаний сучасними залами фізичної та ерготерапії. У ньому проходитимуть лікування та реабілітацію українські військові й цивільні, які отримали поранення внаслідок російської агресії.

Втім, відкриття закладу затьмарив скандал через участь у заході митрополита Львівського і Галицького УПЦ (МП) Філарета (Кучерова). За словами очевидців, під час церемонії лунали заяви, які створювали враження, що саме завдяки митрополиту стало можливим передання цієї будівлі під реабілітаційний центр.

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Що відомо про будівлю, де відкрили реабілітаціний центр UNBROKEN

Як зазначає видання, історія самої будівлі бере початок ще у 2013 році. Тоді, за президентства Віктора Януковича, тодішній голова Львівської ОДА Олег Сало передав комплекс військового містечка №212 релігійній громаді Львівської єпархії УПЦ (МП). І ще тоді, це рішення викликало значний суспільний резонанс і критику з боку мешканців міста.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії майно повернули громаді Львова. У 2023 році комплекс офіційно передали Першому медичному об'єднанню Львова для створення нового корпусу реабілітаційного центру UNBROKEN. Тоді міська влада заявляла, що історія Московського патріархату в цій будівлі остаточно завершилася.

Саме тому поява представника УПЦ (МП) на відкритті нового корпусу викликала хвилю критики. Особливо зважаючи на те, що митрополит Філарет раніше навчався в Москві та виступав проти незалежності української церкви.

Серед тих, хто різко розкритикував ситуацію, був ієромонах-студит, синкел у справах монашества Львівської архиєпархії УГКЦ та доктор богослов'я Юстин Бойко. Він назвав те, що сталося, "жахливою моральною суперечністю" та заявив, що незрозуміло, чому для освячення центру, де лікуватимуть поранених українських захисників, запросили представника церковної структури, яку раніше сама міська влада називала Московським патріархатом.

"Як це назвати? Безпам’ятством? Цинізмом? Подвійними стандартами? Чи звичайною протокольною безвідповідальністю?", — каже він.

Також священник наголосив, що у Львові працюють сотні капеланів Православної церкви України та Української греко-католицької церкви, які постійно допомагають військовим на фронті та в госпіталях, однак організатори заходу обрали саме представника УПЦ (МП). За його словами, освячення не може бути формальністю чи елементом протоколу, особливо коли йдеться про медичний заклад, де проходитимуть лікування люди, поранені російською зброєю.

"Російські ракети й дрони калічать тіла наших захисників, а Московський патріархат на освяченні центру UNBROKEN у Львові був представлений майже як його фундатор чи благодійник!", — додав священник.

Реакція Садового на скандал

Після резонансу міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію у своєму Telegram. Він заявив, що особисто не запрошував представника УПЦ і не затверджував список гостей заходу.

За словами Садового, під час організації відкриття справді сталася помилка, однак він заперечив інформацію про те, що представник УПЦ (МП) освячував новий корпус. Водночас мер визнав, що сама ситуація є "дуже поганою історією".

"Ні, я не погоджував перелік гостей, бо в нас кожен має свою відповідальність і своє бачення. Тут справді стався прокол. Ні, він нічого не освячував. Це просто неправда. Так, це все одно дуже погана історія. Та щоб зрозуміти весь контекст, варто згадати, як усе було", — пояснив мер.

Публікація Андрія Садовго у Telegram Фото: Скриншот

Також Садовий нагадав, що за часів Януковича будівлю передали Московському патріархату, а після початку повномасштабної війни її вдалося повернути у власність громади без тривалих судових процесів. Нині ж, за його словами, цей комплекс став частиною реабілітаційного центру UNBROKEN, де одночасно зможуть проходити лікування 55 українських військових із тяжкими пораненнями. Крім того, у будівлі працюватиме навчальний корпус медичної школи університету UNBROKEN, який готуватиме нових фахівців із реабілітації.

"Це справді дуже символічна історія. Колись цю будівлю передали московському патріархату. Сьогодні тут рятують українських Захисників", — додав він наприкінці допису.

Нагадаємо, що у червні на Волині мобілізували священника УПЦ (МП) Богдана Кацевича. У єпархії заявили, що працівники ТЦК затримали його із застосуванням сили, а у ТЦК пояснили, що чоловік є військовозобов'язаним і всі дії проводили відповідно до закону.

Крім того, у січні у селі Комарів на Буковині під час похорону військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП не давав провести у храмі прощальний обряд й відмовлявся відчиняти Царські двері.