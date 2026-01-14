Назвав капеланів "артистами", а війну "політикою": на Буковині священник УПЦ МП перешкоджав похорону військового

У селі Комарів на Буковині під час похорону військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП не давав провести у храмі прощальний обряд й відмовлявся відчиняти Царські двері. Щодо загиблого захисника він сказав, що це "не герой, а покійник".

Сім'я військослужбовця разом з учасниками церемонії закликали служителів храму відчинити Царські двері і завісу, однак священник навідріз відмовлявся це робити. Про інцидент 13 січня розповів священник ПЦУ Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.

"Подія відбулася сьогодні у селі Комарів на похороні Героя, воїна Віталія Мельника, батька 4-ох дітей, який навіть після важкого поранення повернувся на фронт боронити Україну від "русміра", — зазначив Роман Грищук.

Відкриття Царських дверей та завіси відбувається відповідно до місцевих звичаїв у всіх храмах Буковини, як розповів церковнослужитель. Проте представник УПЦ МП відмовився дотримуватися цієї традиції.

"Ми культурно попросили відкрити Царські двері, за звичаєм, притаманним усій Буковині, йому ввічливо нагадали, що так роблять не лише священники ПЦУ, а й клірики московського патріархату. Проте він залишався на своєму: "Це не герой, це покойнік, а ви не священники, а артісти. Це всьо палітіка", — поділився Грищук.

У відповідь йому намагалися пояснити, що воїн загинув за Україну й тому йому потрібно віддати належну шану.

"Нехай буде, що він загинув за Україну", — відказав священник УПЦ.

Коли у священника УПЦ запитали, чи він "за Україну або Росію", той відмовився відповідати.

Отець Роман Грищук також розповів, що служитель, який відмовлявся вшанувати загиблого воїна, не просто священник, а "цілий благочинний Кельменецького району".

Окрім вищезгаданого, після суперечок священнослужитель УПЦ МП закликав паламаря стежити під час богослужіння за тим, аби присутні на церемонії у храмі не хрестилися. Очевидці поділилися, що одному з учасників після того, як він перехрестився, паламар зробив зауваження і сказав більше цього не робити.

Нагадаємо, 7 січня в коментарі "Суспільному" голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент заявив, що йому невідомо про скандальну проросійську школу, яку журналісти викрили у Києві.

Перед цим пресслужба Офісу Генпрокурора заявила, що СБУ взялася за підпільну школу, яка діяла при монастирі УПЦ МП у Києві.