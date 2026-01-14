Назвал капелланов "артистами", а войну "политикой": на Буковине священник УПЦ МП препятствовал похоронам военного

В селе Комаров на Буковине во время похорон военнослужащего ВСУ Виталия Мельника священник УПЦ МП не давал провести в храме прощальный обряд и отказывался открывать Царские двери. Относительно погибшего защитника он сказал, что это "не герой, а покойник".

Семья военнослужащего вместе с участниками церемонии призывали служителей храма открыть Царские двери и завесу, однако священник наотрез отказывался это делать. Об инциденте 13 января рассказал священник ПЦУ Роман Грищук на своей странице в Facebook.

"Событие произошло сегодня в селе Комаров на похоронах Героя, воина Виталия Мельника, отца 4-х детей, который даже после тяжелого ранения вернулся на фронт защищать Украину от "русмира", — отметил Роман Грищук.

Открытие Царских дверей и завесы происходит в соответствии с местными обычаями во всех храмах Буковины, как рассказал церковнослужитель. Однако представитель УПЦ МП отказался соблюдать эту традицию.

"Мы культурно попросили открыть Царские двери, по обычаю, присущему всей Буковине, ему вежливо напомнили, что так делают не только священники ПЦУ, но и клирики московского патриархата. Однако он оставался на своем: "Это не герой, это покойник, а вы не священники, а артисты. Это все политика", — поделился Грищук.

В ответ ему пытались объяснить, что воин погиб за Украину и поэтому ему нужно отдать должное.

"Пусть будет, что он погиб за Украину", — ответил священник УПЦ.

Когда у священника УПЦ спросили, он "за Украину или Россию", тот отказался отвечать.

Отец Роман Грищук также рассказал, что служитель, который отказывался почтить погибшего воина, не просто священник, а "целый благочинный Кельменецкого района".

Кроме вышеупомянутого, после споров священнослужитель УПЦ МП призвал пономаря следить во время богослужения за тем, чтобы присутствующие на церемонии в храме не крестились. Очевидцы поделились, что одному из участников после того, как он перекрестился, пономарь сделал замечание и сказал больше этого не делать.

Напомним, 7 января в комментарии "Суспільному" глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил, что ему неизвестно о скандальной пророссийской школе, которую журналисты разоблачили в Киеве.

Перед этим пресс-служба Офиса Генпрокурора заявила, что СБУ взялась за подпольную школу, которая действовала при монастыре УПЦ МП в Киеве.