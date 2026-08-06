Скандал во Львове с представителем УПЦ МП на открытии UNBROKEN: Садовый признал "прокол"

Во Львове открытие нового корпуса реабилитационного центра UNBROKEN переросло в скандал из-за появления представителя УПЦ (МП). Возмущение общественности вызвало участие митрополита Филарета в церемонии, ведь именно в этом здании будут лечить украинских военных и гражданских лиц, пострадавших от российской агрессии.

Как сообщает львовское медиа "Тоє місто", 6 августа во Львове открыли новый корпус реабилитационного центра UNBROKEN, однако торжественное мероприятие вызвало острую общественную дискуссию из-за присутствия архиерея УПЦ Московского патриархата.

В частности, новый корпус центра расположен по адресу: улица Пекарская, 59а. Он рассчитан на 55 коек и оборудован современными залами для физической и эрготерапии. В нём будут проходить лечение и реабилитацию украинские военные и гражданские лица, получившие ранения в результате российской агрессии.

Впрочем, открытие заведения омрачил скандал, связанный с участием в мероприятии митрополита Львовского и Галицкого УПЦ (МП) Филарета (Кучерова). По словам очевидцев, во время церемонии звучали заявления, создававшие впечатление, что именно благодаря митрополиту стала возможной передача этого здания под реабилитационный центр.

Відео дня

Что известно о здании, в котором открылся реабилитационный центр UNBROKEN

Как отмечает издание, история самого здания берет свое начало еще в 2013 году. Тогда, при президентстве Виктора Януковича, тогдашний председатель Львовской ОГА Олег Сало передал комплекс военного городка № 212 религиозной общине Львовской епархии УПЦ (МП). И уже тогда это решение вызвало значительный общественный резонанс и критику со стороны жителей города.

После начала полномасштабного вторжения России имущество было возвращено общине Львова. В 2023 году комплекс официально передали Первому медицинскому объединению Львова для создания нового корпуса реабилитационного центра UNBROKEN. Тогда городские власти заявляли, что история Московского патриархата в этом здании окончательно завершилась.

Именно поэтому появление представителя УПЦ (МП) на открытии нового корпуса вызвало волну критики. Особенно с учетом того, что митрополит Филарет ранее учился в Москве и выступал против независимости украинской церкви.

Среди тех, кто резко раскритиковал сложившуюся ситуацию, был иеромонах-студит, синкел по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ и доктор богословия Юстин Бойко. Он назвал случившееся "ужасным моральным противоречием" и заявил, что непонятно, почему для освящения центра, где будут лечить раненых украинских защитников, пригласили представителя церковной структуры, которую ранее сами городские власти называли Московским патриархатом.

"Как это назвать? Бесчувственностью? Цинизмом? Двойными стандартами? Или обычной протокольной безответственностью?", — говорит он.

Кроме того, священник подчеркнул, что во Львове работают сотни капелланов Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви, которые постоянно помогают военным на фронте и в госпиталях, однако организаторы мероприятия выбрали именно представителя УПЦ (МП). По его словам, освящение не может быть формальностью или элементом протокола, особенно когда речь идет о медицинском учреждении, где будут проходить лечение люди, раненные российским оружием.

"Российские ракеты и дроны калечат тел наших защитников, а Московский патриархат на освящении центра UNBROKEN во Львове был представлен почти как его основатель или благотворитель!", — добавил священник.

Реакция Садового на скандал

После резонанса мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал ситуацию в своем Telegram. Он заявил, что лично не приглашал представителя УПЦ и не утверждал список гостей мероприятия.

По словам Садового, при организации открытия действительно произошла ошибка, однако он опроверг информацию о том, что представитель УПЦ (МП) освящал новый корпус. В то же время мэр признал, что сама ситуация представляет собой "очень неприятную историю".

"Нет, я не согласовывал список гостей, потому что у нас у каждого своя ответственность и своё видение. Здесь действительно произошла оплошность. Нет, он ничего не освящал. Это просто неправда. Да, это всё равно очень неприятная история. Но чтобы понять весь контекст, стоит вспомнить, как всё было", — пояснил мэр.

Публикация Андрея Садовго в Telegram Фото: Скриншот

Кроме того, Садовый напомнил, что во времена Януковича здание было передано Московскому патриархату, а после начала полномасштабной войны его удалось вернуть в собственность общины без длительных судебных разбирательств. Сейчас же, по его словам, этот комплекс стал частью реабилитационного центра UNBROKEN, где одновременно смогут проходить лечение 55 украинских военных с тяжелыми ранениями. Кроме того, в здании будет работать учебный корпус медицинской школы университета UNBROKEN, который будет готовить новых специалистов по реабилитации.

"Это действительно очень символическая история. Когда-то это здание было передано Московскому патриархату. Сегодня здесь спасают украинских защитников", — добавил он в конце своего поста.

Напомним, что в июне на Волыни был мобилизован священник УПЦ (МП) Богдан Кацевич. В епархии заявили, что сотрудники ТЦК задержали его с применением силы, а в ТЦК пояснили, что мужчина является военнообязанным и все действия проводились в соответствии с законом.

Кроме того, в январе в селе Комаров на Буковине во время похорон военнослужащего ВСУ Виталия Мельника священник УПЦ МП не разрешил провести в храме прощальный обряд и отказался открыть Царские врата.