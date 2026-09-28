Росіяни пошкодили церкву УПЦ МП на Подолі: у ній хрестили Булгакова (фото)

Йдеться про Хрестовоздвиженський храм на Подолі, це пам'ятка архітектури XIX століття. Усередині будівлі лежать численні уламки та потрощені ікони.

"Війна з храмами. З болем повідомляємо, що внаслідок російської атаки на Київ пізно вечері 27 вересня постраждав Хрестовоздвиженський храм на Подолі. Ворог завдав шкоди святині, яка є місцем молитви, надії та духовної опори для багатьох киян", — повідомив настоятель храму протоієрей Валерій Кравець.

Росіяни атакували храм на Подолі Фото: Соцмережі Росіяни атакували храм на Подолі Фото: Соцмережі

Про пошкодження храму стало відомо 28 вересня. Настоятель також опублікував фотографії наслідків атаки.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

На фото видно, що на підлозі лежать потрощені ікони та уламки розписаної стелі та стін. Також в будівлі вилетіли вікна.

Хрестовоздвиженська церква на Подолі — що відомо

Хрестовоздвиженська церква, яку також називають Церква Воздвиження Чесного Хреста Господнього та Церква здвиження чесного хреста Господнього "на Кожум'яках" – це православний храм на Подолі в Києві, пам'ятка архітектури XIX століття. Її почали будувати після руйнівної пожежі на Подолі 1811 року на місці дерев'яної церкви. Будівництво тривало близько 30 років, а храм освятили у 1841 році.

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Хрестовоздвиженський храм на Подолі

На початку XX століття церкву розписав український художник Григорій Світлицький. Тут хрестили, зокрема, самого Світлицького та письменника Михайла Булгакова. У радянські часи храм закрили та перетворили на склад, однак у 1941 році богослужіння відновили. У 1984 році церкву реконструювали. Нині храм належить до Київської єпархії Української православної церкви.

Нагадаємо, російські війська вдень 28 вересня завдали удару по центру Києва, атакувавши будівлю клініки "Добробут".

Також внаслідок масованої російської атаки безпілотників у середмісті Києва зазнала руйнувань будівля Національної академії наук України. На місці влучання спалахнула пожежа, відомо, що загинула помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна, сам він зазнав поранень.