Колишній голова РНБО Горбулін постраждав під час атаки на НАН: його помічниця загинула, — BBC

Колишній очільник Ради нацбезпеки і оборони України Володимир Горбулін постраждав через удар Росії по будівлі Національної академії наук України. Удар прийшовся над його кабінетом.

Інформацію про поранення заступника голови НАНУ Горбуліна підтвердили два джерела ВВС News Україна.

"Удар прийшов в кімнату, яка була на поверх вище його кабінету. Володимир Павлович вже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло", — сказав інформований співрозмовник.

Однак його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула, додав він. Ймовірно в момент удару вона була поряд з будівлею.

Володимир Горбулін з 1990 року є завідувачем підвідділу оборонного комплексу, зв'язку та машинобудування Кабінету Міністрів України. Також є членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". Був радником президентів Леоніда Кучми та Петра Порошенко. РНБО очолював з 1996 по 1999 рік.

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Росія атакує Київ реактивними безпілотиками від ранку 28 вересня. Удар по будівлі президії Національної академії наук України на вулиці Володимирській стався близько 13.30. Згодом КМВА повідомили про одну загиблу жінку та п'ятьох поранених. На відео, що опублікували очевидці, видно, як люди вилазять із вікон палаючої будівлі, аби врятуватися від пожежі.

Володимир Зеленський написав про те, що рятувальники гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі.

У МВС України уточнили, що станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей.

Нагадаємо, Мар'яна Безугла після обстрілу НАН опублікувала пост, в якому заявила, що академіків спіткала "химерна, сумна карма".

28 вересня ворожий БПЛА влучив у будівлю Національної академії наук України в Києві. Після удару там виникла пожежа, а на місце прибули працівники ДСНС.