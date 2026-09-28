Бывший глава СНБО Горбулин пострадал во время атаки на НАН: его помощница погибла, — BBC

Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин пострадал в результате удара России по зданию Национальной академии наук Украины. Удар пришелся на его кабинет.

Информацию о ранении заместителя председателя НАНУ Горбулина подтвердили два источника BBC News Украина.

"Удар пришелся по комнате, которая находилась на этаж выше его кабинета. Владимир Павлович уже дома, он получил незначительные травмы из-за разбитого стекла", — сказал осведомленный собеседник.

Однако его личная помощница Наталья, по предварительным данным, погибла, добавил он. Вероятно, в момент удара она находилась рядом со зданием.

Владимир Горбулин с 1990 года занимает должность заведующего подразделением оборонного комплекса, связи и машиностроения Кабинета Министров Украины. Также является членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". Был советником президентов Леонида Кучмы и Петра Порошенко. Возглавлял СНБО с 1996 по 1999 год.

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Россия атакует Киев реактивными беспилотниками с утра 28 сентября. Удар по зданию президиума Национальной академии наук Украины на улице Владимирской произошел около 13:30. Позже Киевская городская военная администрация сообщила об одной погибшей женщине и пяти раненых. На видео, опубликованном очевидцами, видно, как люди вылезают из окон горящего здания, чтобы спастись от пожара.

Владимир Зеленский написал, что спасатели тушат пожар и ищут людей, которые могли находиться в здании.

В МВД Украины уточнили, что на данный момент известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди которых трое детей.

Напомним, что Марьяна Безуглая после обстрела НАН опубликовала пост, в котором заявила, что академиков постигла "причудливая, печальная карма".

28 сентября вражеский БПЛА поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве. После удара там возник пожар, и на место прибыли сотрудники ГСЧС.