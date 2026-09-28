Россияне повредили церковь УПЦ МП на Подоле: в ней крестили Булгакова (фото)

Речь идет о Крестовоздвиженском храме на Подоле — это памятник архитектуры XIX века. Внутри здания лежат многочисленные обломки и разбитые иконы.

"Война против храмов. С болью сообщаем, что в результате российского нападения на Киев поздно вечером 27 сентября пострадал Крестовоздвиженский храм на Подоле. Враг нанес ущерб святыне, которая является местом молитвы, надежды и духовной опоры для многих киевлян", — сообщил настоятель храма протоиерей Валерий Кравец.

Россияне атаковали храм на Подоле Фото: Соцсети Россияне атаковали храм на Подоле Фото: Соцсети

О повреждениях храма стало известно 28 сентября. Настоятель также опубликовал фотографии последствий нападения.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

На фото видно, что на полу лежат разбитые иконы и обломки расписанного потолка и стен. Также в здании выбиты окна.

Крестовоздвиженская церковь на Подоле — что известно

Крестовоздвиженская церковь, которую также называют Церковью Воздвижения Честного Креста Господня и Церковью Воздвижения Честного Креста Господня "на Кожумяках", — это православный храм на Подоле в Киеве, памятник архитектуры XIX века. Его начали строить после разрушительного пожара на Подоле в 1811 году на месте деревянной церкви. Строительство длилось около 30 лет, а храм освятили в 1841 году.

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Хрестовоздвижский храм на Подоле

В начале XX века церковь расписал украинский художник Григорий Светлицкий. Здесь крестили, в частности, самого Светлицкого и писателя Михаила Булгакова. В советское время храм закрыли и превратили в склад, однако в 1941 году богослужения возобновили. В 1984 году церковь реконструировали. В настоящее время храм входит в состав Киевской епархии Украинской православной церкви.

Напомним, что днём 28 сентября российские войска нанесли удар по центру Киева, атаковав здание клиники "Добробут".

Кроме того, в результате массированной российской атаки беспилотников в центре Киева было повреждено здание Национальной академии наук Украины. На месте попадания вспыхнул пожар, известно, что погибла помощница бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина, сам он получил ранения.