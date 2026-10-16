ТЦК отказывает из-за несуществующей справки: как студентам зарубежных вузов получить отсрочку

Студенты зарубежных университетов имеют законное право на отсрочку от мобилизации при условии, что они обучаются по дневной форме и получают образование более высокого уровня, чем то, которое у них уже есть. Однако на практике они часто сталкиваются с отказами со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), поскольку не могут предоставить справку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЕБО). Это нередко вынуждает студентов отстаивать свои права в суде.

Законодательство Украины не ограничивает право на отсрочку в зависимости от страны, в которой находится учебное заведение. Проблема возникает из-за "Порядка № 560", который требует от студентов представления справки из ЕДЕБО по форме, указанной в Приложении 9. Поскольку иностранные университеты не подключены к этой украинской базе данных, они не могут выдать такой документ — факт, который ТЦК использует в качестве формального основания для отказа, пишет "Телеграф".

Суды (в частности, в Винницкой, Черновицкой и Львовской областях) принимают сторону студентов. Судьи пришли к выводу, что невозможность иностранного учебного заведения оформить соответствующую справку не отменяет законного права студента на отсрочку, и обязали комиссии при ТЦК повторно рассмотреть заявления. Юристы советуют студентам настаивать на получении официального письменного и обоснованного отказа от ТЦК, который впоследствии можно использовать для обжалования.

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Основные требования для получения отсрочки

Последовательность получения образования

Текущий уровень образования должен быть выше уже полученного (например, поступление в магистратуру после получения степени бакалавра). Получение второго образования на том же уровне (например, получение второй степени магистра) не дает права на отсрочку.

Дневная форма обучения

Закон предусматривает отсрочку только для лиц, обучающихся по дневной или дуальной форме. Заочная или дистанционная форма обучения не дают права на отсрочку; в то же время наличие онлайн-занятий в рамках дневной программы не лишает права на отсрочку. Студентам рекомендуется получить в университете документ, подтверждающий соответствие их учебного графика критериям дневной формы обучения.

Подтверждение на семестровой основе

Согласно обновленным правилам, отсрочка предоставляется на один семестр (максимум до 6 месяцев), после чего её необходимо продлевать. Хотя для украинских высших учебных заведений введен механизм автоматической проверки через официальные реестры, студенты, обучающиеся в зарубежных учебных заведениях, должны подтверждать свой статус отдельно. В течение срока действия отсрочки студенты не направляются на медицинское обследование военно-врачебной комиссией (ВВК).

Напомним, что украинские студенты-мужчины могут получить отсрочку от мобилизации, но выехать за границу могут только те, кому не исполнилось 23 года. А для научной деятельности необходимо иметь пакет документов.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что правительство планирует внести новые изменения в систему бронирования от мобилизации.