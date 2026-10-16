ТЦК відмовляє через довідку, якої не існує: як студентам іноземних вишів отримати відстрочку

Студенти іноземних університетів мають законне право на відстрочку від мобілізації за умови, що вони навчаються за денною формою та здобувають вищий рівень освіти, ніж той, що вже мають. Однак на практиці вони часто стикаються з відмовами з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), оскільки не можуть надати довідку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Це нерідко змушує студентів відстоювати свої права в суді.

Законодавство України не обмежує право на відстрочку залежно від країни, в якій розташований навчальний заклад. Проблема виникає через "Порядок № 560", який вимагає від студентів подання довідки з ЄДЕБО за формою, визначеною в Додатку 9. Оскільки іноземні університети не підключені до цієї української бази даних, вони не можуть видати такий документ — факт, який ТЦК використовують як формальну підставу для відмови, пише "Телеграф".

Суди (зокрема у Вінницькій, Чернівецькій та Львівській областях) стають на бік студентів. Судді дійшли висновку, що неможливість іноземного навчального закладу сформувати відповідну довідку не скасовує законного права студента на відстрочку, і зобов’язали комісії при ТЦК повторно розглянути заяви. Юристи радять студентам наполягати на отриманні офіційної письмової та обґрунтованої відмови від ТЦК, яку згодом можна використати для оскарження.

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Основні вимоги для отримання відстрочки

Послідовність здобуття освіти

Поточний рівень освіти має бути вищим за вже здобутий (наприклад, вступ до магістратури після отримання ступеня бакалавра). Здобуття другої освіти на тому ж рівні (наприклад, отримання другого ступеня магістра) не дає права на відстрочку.

Денна форма навчання

Закон передбачає відстрочку лише для осіб, які навчаються за денною або дуальною формою. Заочна або дистанційна форма навчання права на відстрочку не дають; водночас наявність онлайн-занять у межах денної програми не позбавляє права на відстрочку. Студентам рекомендовано отримати в університеті документ, що підтверджує відповідність їхнього навчального графіка критеріям денної форми навчання.

Підтвердження на семестровій основі

Згідно з оновленими правилами, відстрочка надається на один семестр (максимум до 6 місяців), після чого її необхідно продовжувати. Хоча для українських закладів вищої освіти запроваджено механізм автоматичної перевірки через офіційні реєстри, студенти, які навчаються в іноземних навчальних закладах, мають підтверджувати свій статус окремо. Протягом терміну дії відстрочки студенти не направляються на медичний огляд військово-лікарською комісією (ВЛК).

Нагадаємо, українські студенти-чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації, але виїхати за кордон можуть лише ті, кому не виповнилося 23 роки. А задля наукової діяльності, треба мати пакет документів.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що уряд планує внести нові зміни у систему бронювання від мобілізації.