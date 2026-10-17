Более трех миллионов гривен: Нацполиция расследует серию краж и мошенничеств в ночных клубах Львова

В ходе досудебного расследования установлено, что трое мужчин стали жертвами краж и мошенничества во время посещения различных ночных развлекательных заведений Львова. Обыски были проведены как минимум в трёх из них. Пострадавшие рассказывали, что им предлагали выпивку, а потом они ничего не помнили.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники завладели средствами потерпевших на общую сумму почти 3 млн 150 тыс. гривен. Правоохранители провели 17 санкционированных обысков и изъяли вещественные доказательства.

Обыски прошли в трех заведениях в центре Львова Фото: Нацполиция

"Во время посещений заведений, предоставлявших услуги эротического характера, клиентам предлагали выпивку и эротическую программу, после чего они не помнили, что с ними происходило. А впоследствии потерпевшие обнаруживали, что у них пропала немалая сумма денег", — сообщили в полиции.

Так, у 36-летнего мужчины мошенническим образом с банковской карты было снято более 400 тысяч гривен, у 37-летнего клиента таким же образом сняли более 2,3 миллиона гривен, а у 40-летнего мужчины с банковской карты было списано 367 тысяч гривен

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По данным фактам правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины, ч. 3 и ч. 5 ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этих статей, — лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

16 октября следователи, оперативники и спецназовцы провели уже 17 санкционированных обысков в трёх ночных развлекательных заведениях Львова, четырёх автомобилях и по местам проживания лиц, имеющих отношение к заведениям, в которых были совершены преступления.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Правоохранители изъяли компьютеры и другую цифровую технику, документацию, черновые записи и другие доказательства причастности злоумышленников к противоправной деятельности.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, причастных к преступлениям.

Между тем, как сообщили очевидцы, обыски провели в стриптиз-клубе "Models" на площади Рынок, 43, там были разбиты окна. Вторым заведением стал Eros Show Bar на площади Рынок, 11. Упоминается также Secret Show Bar на ул. Шевской, 1.

Напомним, что 71-летний депутат Верховной Рады Украины первого созыва передал 31 800 долларов двум мошенникам в Киеве. Эти деньги якобы должна была проверить СБУ, а передал их пострадавший от мошенничества через курьера.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о том, как работают мошеннические колл-центры.