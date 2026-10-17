Понад три мільйони гривень: Нацполіція розслідує низку крадіжок та шахрайств у нічних клубах Львова

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє чоловіків стали жертвами крадіжок та шахрайств під час відвідин різних нічних розважальних закладів Львова. Обшуки провели щонайменше в трьох. Постраждалі розповідали, що їм пропонували випивку, а потім вони нічого не пам'ятали.

За даними правоохоронців, зловмисники заволоділи коштами потерпілих на загальну суму майже 3 млн 150 тисяч гривень. Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків та вилучили речові докази.

Обшуки пройшли у трбох закладах в центрі Львова Фото: Нацполіція

"Під час візитів до закладів, які надавали послуги еротичного характеру, клієнтам пропонували випивку та еротичну програму, після чого вони не пам'ятали, що з ними відбувалося. А згодом потерпілі з'ясовували, що в них зникла чимала сума грошей", — розповіли у поліції.

Так, у 36-річного чоловіка шахрайським способом із банківської картки було знято більше 400 тисяч гривень, у 37-річного клієнта таким самим способом зняли понад 2,3 мільйона гривень, а в 40-річного чоловіка з банківської картки було списано 367 тисяч гривень

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За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, ч.3 і ч.5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

16 жовтня слідчі, оперативники та спецпризначенці провели вже 17 санкціонованих обшуків у трьох нічних розважальних закладах Львова, чотирьох автомобілях та за місцями проживання осіб, які мають відношення до закладів, у яких було скоєно злочини.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили комп'ютери та іншу цифрову техніку, документацію, чорнові записи та інші докази причетності зловмисників до протиправної діяльності.

Нині ще триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють особи зловмисників, причетних до злочинів.

Тим часом, як повідомляли очевидці, обшуки провели у стриптиз-клубі Models на площі Ринок, 43, там були вибиті вікна. Другий закладом був Eros Show Bar на площі Ринок, 11. Згадують також Secret Show Bar на вул. Шевській, 1.

Нагадаємо, 71-річний депутат Верховної Ради України першого скликання передав $31 800 двом шахраям у Києві. Ці гроші нібито мала перевірити СБУ, а передав їх потерпілий від шахрайства через кур'єра.

Також Фокус розповідав про те, як працюють шахрайські кол-центри.