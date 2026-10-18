Пришел раненый и остался: семья украинских пенсионеров уже 15 лет живет с аистом (видео)

В семье Веры и Юрия Бакуровых из Батурина Черниговской области уже 15 лет живет аист Бузька.

Птица пришла к ним раненой много лет назад, а первой ее увидел внук пары и позвал дедушку, говорится в сюжете "Суспільне Чернігів".

"Я калитку открываю. Идет оттуда. Подошел, стал, посмотрел туда-сюда — и во двор. И как зашел, так и по сей день здесь", — рассказывает 76-летний Юрий Бакуров.

Когда аиста осмотрели, у него была большая рана на крыле и имелось сильное повреждение подкрылка. Мужчина предполагает, что тот учился летать и запутался в электропроводах.

Чтобы вылечить ожоги, для него в обычной аптеке купили мазь, с помощью которой и удалось помочь птице. Рана зажила, но летать аист так и не научился.

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С тех пор Бузька живет в семье пенсионеров. Для него оборудовали место в сарае, где хозяин подстилает ему опилки, и птица живет там постоянно.

Кормят его рыбой, которой он съедает по 300 граммов в день. Вера Бакурова шутит, что у нее отношения с Бузькой "не хорошие", потому что на него уходит немало денег. Если 15 лет назад килограмм салаки стоил 4 грн, то сейчас — 95 гривен, что для бюджета пенсионеров — немалая сумма.

"Так бы я себе конфет купила, а так купила ему на 200 грн рыбы. Этого хватает на неделю. И так 800 грн в месяц он у меня заберет", — говорит она.

Пани Вера признается, что поначалу пробовали прогонять Бузьку. Однажды выпроводили его за калитку, а сами поехали в Бахмач по зерно. Хозяйка думала, он не вернется, но очень ошиблась. Когда супруги приехали домой, аист ждал их под калиткой.

Теперь она не собирается его выгонять.

"Куда ни выгони, никуда он не пойдет, на 10 шагов никуда не пойдет. Жалко его теперь выгонять, отпускать", — поясняет женщина.

Зимой Бузька предпочитает сидеть в тепле, но иногда выходит побродить по снегу.

"Слышала по телевизору, что они выдерживают 25 градусов мороза и живут по 25 лет. Он меня переживет", — смеется пенсионерка.

Напомним, в блиндаж к военным приползла черепаха, занесенная в Красную книгу.

Также сообщалось, что украинские защитники показали трогательное видео с аистом.