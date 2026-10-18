Прийшов поранений і залишився: сім"я українських пенсіонерів уже 15 років живе разом із лелекою (відео)

У родині Віри та Юрія Бакурових із Батурина Чернігівської області вже 15 років мешкає лелека Бузька.

Птах прийшов до них пораненим багато років тому, а першим його побачив онук подружжя і покликав дідуся, йдеться у сюжеті "Суспільне Чернігів".

"Я відчиняю хвіртку. Він іде звідти. Підійшов, зупинився, озирнувся навколо — і зайшов у двір. І як зайшов, так і досі тут", — розповідає 76-річний Юрій Бакуров.

Коли лелеку оглянули, у нього виявили велику рану на крилі та значне пошкодження підкрилка. Чоловік припускає, що птах навчався літати й заплутався в електропроводах.

Щоб вилікувати опіки, для нього у звичайній аптеці купили мазь, завдяки якій і вдалося допомогти птаху. Рана загоїлася, але літати лелека так і не навчився.

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Відтоді Бузька живе в родині пенсіонерів. Для нього облаштували місце в сараї, де господар підстилає йому тирсу, і птах живе там постійно.

Його годують рибою, якої він з’їдає по 300 грамів на день. Віра Бакурова жартує, що у неї стосунки з Бузькою "не дуже хороші", бо на нього йде чимало грошей. Якщо 15 років тому кілограм салаки коштував 4 грн, то зараз — 95 гривень, що для бюджету пенсіонерів — чимала сума.

"Так би я собі цукерок купила, а так купила йому риби на 200 грн. Цього вистачає на тиждень. І так він у мене забирає 800 грн на місяць", — каже вона.

Пані Віра зізнається, що спочатку намагалися прогнати Бузьку. Одного разу випровадили його за хвіртку, а самі поїхали до Бахмача по зерно. Господиня думала, що він не повернеться, але дуже помилилася. Коли подружжя приїхало додому, лелека чекав на них під хвірткою.

Тепер вона не збирається його виганяти.

"Куди б його не вигнали, він нікуди не піде, навіть на 10 кроків нікуди не піде. Шкода його тепер виганяти, відпускати", — пояснює жінка.

Взимку Бузька воліє сидіти в теплі, але іноді виходить побродити по снігу.

"Чула по телевізору, що вони витримують 25 градусів морозу і живуть по 25 років. Він переживе мене", — сміється пенсіонерка.

Нагадаємо, до бліндажа військових приповзла черепаха, занесена до Червоної книги.

Також повідомлялося, що українські захисники показали зворушливе відео з лелекою.