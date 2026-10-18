В Тернополе произошла стрельба возле школы: есть раненый, что известно

Вечером 18 октября в Тернополе раздались выстрелы в районе жилого массива "Солнечный". В результате инцидента, по имеющимся данным, есть как минимум один раненый.

Стрельба произошла в сквере возле школы № 21 в Тернополе. Об этом сообщило "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Тернопольской области.

На место прибыла следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в области. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Вскоре СМИ "24 Канал" со ссылкой на данные местных пабликов сообщило, что злоумышленника якобы уже удалось задержать. Сообщается, что раненный в результате стрельбы, по предварительным данным, является несовершеннолетним и в настоящее время находится под наблюдением врачей в больнице. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

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