У Тернополі сталася стрілянина біля школи: є поранений, що відомо

Увечері 18 жовтня у Тернополі пролунали постріли у районі житлового масиву "Сонячний". Внаслідок інциденту відомо про щонайменше одного пораненого.

Стрілянина трапилася у сквері поблизу школи №21 у Тернополі. Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Тернопільської області.

На місце прибула слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в області. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

Невдовзі медіа "24 Канал" з посиланням на дані місцевих пабліків інформувало, що зловмисника нібито вже вдалося затримати. Повідомляється, що поранений внаслідок стрілянини, попередньо, є неповнолітнім і наразі перебуває під наглядом медиків у лікарні. Проте офіційно ця інформація ще не підтверджена.

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