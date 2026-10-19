Во Львове из-за лекции по истории произошла стычка: полиция выясняет обстоятельства (видео)

18 октября во Львове произошла стычка с участием бывшего депутата горсовета, ветерана Игоря Шолтиса и историка Владислава Стародубцева. Инцидент произошёл перед лекцией "Левый Львов", которая из-за конфликта так и не состоялась.

Мероприятие должна была провести организация "Соціальний рух" в своём офисе на улице Листопадового Чина. Фокус рассказывает, что известно.

Версия организации и Стародубцева

В "Соціальному русі" сообщили, что около 20 человек избили Стародубцева перед началом лекции. Сам историк рассказал, что к нему подошла группа из примерно 15 человек в масках. По его словам, они требовали не проводить лекцию и уехать из Львова.

Стародубцев в комментарии изданию ZAXID.NET утверждает, что его ударил человек без маски, другой начал душить сзади, а затем его избивали ногами. Кроме того, по его словам, от него требовали записать видео с обязательством уехать из Львова и не проводить подобных лекций. После каждого отказа избиение продолжалось.

Видео дня

Стародубцев заявил, что намерен провести лекцию в другом формате и в другое время.

Позиция Шолтиса

Игорь Шолтис подтвердил, что помешал проведению лекции, которую считает антиукраинской. По его словам, мероприятие было отменено при участии ветеранов, действующих военнослужащих и молодых националистов. Он назвал эту организацию коммунистической и заявил, что она призывает к расформированию СБУ.

В комментарии изданию Шолтис назвал заявления Стародубцева преувеличенными и отражающими лишь его версию. По словам Шолтиса, ветераны подошли к историку с просьбой не проводить лекцию, после чего возникла словесная перепалка. Он утверждает, что Стародубцев достал предмет, который Шолтис принял за нож, отвертку или острый ключ, и началась потасовка. "Драки как таковой не было", — сказал он. По его словам, оба упали и получили травмы, сам он к врачам не обращался.

Действия полиции

Пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Алина Подрейко сообщила изданию ZAXID.NET, что около 12:05 в полицию поступило сообщение о драке на улице Листопадового Чина. Полицейские обнаружили мужчину с травмами лица, его увезла скорая помощь. Кроме него, на месте находились пять человек.

По словам Подрейко, в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, полицейские опрашивают участников, решается вопрос о правовой квалификации.

Что известно об участниках конфликта

По информации ZAXID.NET, Шолтису 30 лет, и в начале октября он демобилизовался из Вооруженных сил, о чем написал пост в Telegram. По его словам, ещё со времён АТО у него была вторая группа инвалидности, а с началом полномасштабной войны он ушёл воевать добровольцем. Ранее он был депутатом Львовского горсовета от партии "Голос" и сложил мандат из-за службы в ВСУ. По данным ZAXID.NET, последние три года Шолтис был заместителем командира батальона беспилотных систем "Нахтигаль" 20-й бригады оперативного назначения "Любарт" (1-й корпус НГУ "Азов").

Издание ZAXID.NET приводит информацию и о Стародубцеве, которому 23 года. По его словам, он служил в ВСУ по годовому контракту и уволился в апреле 2026 года. Назвать название подразделения он отказался, объяснив это нежеланием создавать проблемы для подразделения из-за обсуждения в СМИ.

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