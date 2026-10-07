Во Львове отменили концерт комика Феликса Редьки: все подробности скандала (фото)
Концерт стендап-комика Феликса Редьки, который должен был состояться в конце месяца, отменили во львовском Центре Довженко, поскольку местный активист Тарас Хавунка обратил внимание на скандальные высказывания комика.
Преподаватель Школы публичного управления УКУ и тренер по регуляторной политике и адвокации Тарас Хавунка написал, что считает сам факт проведения такого концерта во Львове неприятным, и добавил, что его особенно возмущает место проведения — Центр Довженко. После отмены сеть разделилась на два лагеря.
Концерт Редьки отменили во Львове
"29 октября артист, систематически продвигающий откровенно пророссийские тезисы, должен выступить в Центре Довженко — львовском коммунальном предприятии, принадлежащем общине и использующем коммунальное имущество и ресурсы. Феликс Редька имеет право выступать, шутить и искать для себя частные концертные площадки. А мы с вами будем иметь право учесть этот выбор и пересмотреть свое отношение к конкретной частной площадке. Ведь мы до сих пор живем в демократической стране, где свобода слова не отменяет свободы общественной оценки", — отметил активист.
По его словам, сбор средств для армии "не может служить универсальной индульгенцией за любые публичные высказывания и антиукраинскую позицию".
Впоследствии Феликс отреагировал на отмену своего концерта в Центре Довженко.
"Мой концерт "Одиссея" отменили во Львове. Без предупреждения. Запасайтесь попкорном. Бедными будут все", — написал Редька.
Впоследствии стендап-комик снял видео, в начале которого он вылезает из мусорного бака.
"Львов ничем не отличается от любого другого города Украины. Почему я, гражданин Украины, на одной территории могу выступать, а на другой — нет?" — спросил комик.
По словам Феликса, он много раз выступал в Центре во время полномасштабной войны, и у организаторов не было никаких претензий. Также он иронично спросил, почему его "слобожанское е**ло не проходит галицкий фейс-айди".
Комик призвал покупать билеты на другие выступления в рамках его тура "Одиссея".
Кто встал на защиту Редьки
За Феликса вступился актёр и блогер Женя Янович. Он написал довольно объёмный пост о неоднозначности личности самого Александра Довженко.
- "В частных беседах я часто говорю о том, что нам нужно искать взаимопонимание, а не поводы для травли своих. Часто в этих беседах упоминаю именно Феликса. Многие с этим не согласны. Однако это моё мнение. Я не согласен со всеми взглядами Феликса. Но я считаю, что он вносит большой вклад в развитие украинской культуры в Украине. Для меня лично это самое главное. И отмена его концерта во Львове — это недопустимо", — считает Янович.
- "Потому что один человек решил, что есть достойные украинцы, которые могут выступать во Львове в центре Довженко. А есть те, кто этого не заслуживает. Феликсу отменили концерт. Я абсолютно не фанат творчества и провокаций Феликса. Но это творчество! У него много поклонников", — отметил комик Николай Зирянов.
- "Хочу сказать, что отмена этого концерта ничем не отличается от отмены моих концертов. Как показывает практика, сегодня враг — Феликс, а завтра не понравятся какие-то слова Антона, и отменять уже будут его. Вопрос только в том, кто за тебя вступится и вступится ли вообще", — написала стендап-комик Алла Волкова.
Кто поддержал отмену
Украинская блогерша Елена Мандзюк написала: "Ну и надо же так выставлять консерватора в выгодном свете на фоне Александра Довженко".
Специалист по коммуникациям Ярема Дух сравнил Феликса с народным депутатом Алексеем Гончаренко.
А комик Антон Тимошенко высмеял Редьку ироничным постом: "Друзья, к большому сожалению, сообщаю, что мой концерт во Львове не отменяется. Я не смогу остаться дома и пройти Kingdom Come Deliverance 2, а поеду к вам выступать".
Против Феликса также выступила блогерша Татьяна Микитенко (Рагулевна).
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинская юмористка и стендап-комик Алла Волкова сообщила, что ей не разрешают выступать в Каменском.
- Волкова пожаловалась на отель, в котором остановилась. Звезду возмутил штраф, который ей выписали из-за загрязненного полотенца.
Украинский комик Антон Тимошенко "прокомментировал" скандал с блогершей Анастасией Скальницкой.