Во Львове отменили концерт комика Феликса Редьки: все подробности скандала (фото)

Концерт стендап-комика Феликса Редьки, который должен был состояться в конце месяца, отменили во львовском Центре Довженко, поскольку местный активист Тарас Хавунка обратил внимание на скандальные высказывания комика.

Преподаватель Школы публичного управления УКУ и тренер по регуляторной политике и адвокации Тарас Хавунка написал, что считает сам факт проведения такого концерта во Львове неприятным, и добавил, что его особенно возмущает место проведения — Центр Довженко. После отмены сеть разделилась на два лагеря.

Концерт Редьки отменили во Львове

"29 октября артист, систематически продвигающий откровенно пророссийские тезисы, должен выступить в Центре Довженко — львовском коммунальном предприятии, принадлежащем общине и использующем коммунальное имущество и ресурсы. Феликс Редька имеет право выступать, шутить и искать для себя частные концертные площадки. А мы с вами будем иметь право учесть этот выбор и пересмотреть свое отношение к конкретной частной площадке. Ведь мы до сих пор живем в демократической стране, где свобода слова не отменяет свободы общественной оценки", — отметил активист.

Видео дня

По его словам, сбор средств для армии "не может служить универсальной индульгенцией за любые публичные высказывания и антиукраинскую позицию".

Впоследствии Феликс отреагировал на отмену своего концерта в Центре Довженко.

"Мой концерт "Одиссея" отменили во Львове. Без предупреждения. Запасайтесь попкорном. Бедными будут все", — написал Редька.

Впоследствии стендап-комик снял видео, в начале которого он вылезает из мусорного бака.

"Львов ничем не отличается от любого другого города Украины. Почему я, гражданин Украины, на одной территории могу выступать, а на другой — нет?" — спросил комик.

Феликс Редька Фото: Instagram

По словам Феликса, он много раз выступал в Центре во время полномасштабной войны, и у организаторов не было никаких претензий. Также он иронично спросил, почему его "слобожанское е**ло не проходит галицкий фейс-айди".

Комик призвал покупать билеты на другие выступления в рамках его тура "Одиссея".

Кто встал на защиту Редьки

За Феликса вступился актёр и блогер Женя Янович. Он написал довольно объёмный пост о неоднозначности личности самого Александра Довженко.

"В частных беседах я часто говорю о том, что нам нужно искать взаимопонимание, а не поводы для травли своих. Часто в этих беседах упоминаю именно Феликса. Многие с этим не согласны. Однако это моё мнение. Я не согласен со всеми взглядами Феликса. Но я считаю, что он вносит большой вклад в развитие украинской культуры в Украине. Для меня лично это самое главное. И отмена его концерта во Львове — это недопустимо", — считает Янович.

"Потому что один человек решил, что есть достойные украинцы, которые могут выступать во Львове в центре Довженко. А есть те, кто этого не заслуживает. Феликсу отменили концерт. Я абсолютно не фанат творчества и провокаций Феликса. Но это творчество! У него много поклонников", — отметил комик Николай Зирянов.

"Хочу сказать, что отмена этого концерта ничем не отличается от отмены моих концертов. Как показывает практика, сегодня враг — Феликс, а завтра не понравятся какие-то слова Антона, и отменять уже будут его. Вопрос только в том, кто за тебя вступится и вступится ли вообще", — написала стендап-комик Алла Волкова.

Кто поддержал отмену

Украинская блогерша Елена Мандзюк написала: "Ну и надо же так выставлять консерватора в выгодном свете на фоне Александра Довженко".

Специалист по коммуникациям Ярема Дух сравнил Феликса с народным депутатом Алексеем Гончаренко.

А комик Антон Тимошенко высмеял Редьку ироничным постом: "Друзья, к большому сожалению, сообщаю, что мой концерт во Львове не отменяется. Я не смогу остаться дома и пройти Kingdom Come Deliverance 2, а поеду к вам выступать".

Против Феликса также выступила блогерша Татьяна Микитенко (Рагулевна).

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская юмористка и стендап-комик Алла Волкова сообщила, что ей не разрешают выступать в Каменском.

Волкова пожаловалась на отель, в котором остановилась. Звезду возмутил штраф, который ей выписали из-за загрязненного полотенца.

Украинский комик Антон Тимошенко "прокомментировал" скандал с блогершей Анастасией Скальницкой.