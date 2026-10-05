Известной юмористке запретили выступать: что на самом деле произошло

Украинская юмористка и стендап-комик Алла Волкова сообщила, что ей не разрешают выступать в Каменском.

Она вышла на связь в Instagram и назвала две причины, по которым это произошло — официальную и неофициальную.

Алле Волковой не разрешают выступать

"Дай Бог вам всем здоровья, счастья и любви. Не знаю, у всех сейчас какое-то обострение? Может, у меня тоже. Но я написала материал, скоро еду в тур со стендапом. И сегодня выяснилось, что в Каменском мне нельзя выступать, потому что я ругаюсь матом. Официальная версия", — сказала Алла.

Впрочем, по её словам, неофициальной версией стало то, что Волкова публично обсуждает мэра города с людьми.

"Там ещё привели пример Леры Мандзюк, моей хорошей коллеги: что Лера ругается, но в меру, хотя бы немного, а я слишком. Можно мне список, какие ругательства можно? Я подкорректирую себя. Какое количество оптимально для того, чтобы можно было выступить. Спасибо", — иронично сказала стендап-комик.

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Алла Волкова Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алла Волкова пожаловалась на отель, в котором остановилась. Звезду возмутил штраф, который ей выписали из-за загрязненного полотенца.

Волкова рассказала о том, сколько зарабатывает своей профессией и сколько денег тратит в месяц. При этом юмористка не принимает рекламу в соцсетях, поскольку чувствует себя в этом не в своей тарелке.

Также сообщалось, что юмористка родила первенца и показала первое фото с малышом.