Відомій гумористці заборонили виступати: що насправді сталося

Українська гумористка та стендаперка Алла Волкова повідомила, що їй не дозволяють виступати в Камʼянському.

Вона вийшла на звʼязок в Instagram та назвала двічі причини, чому так сталося — офіційну та неофіційну.

Аллі Волковій не дозволяють виступати

"Дай Боже вам всім здоровʼя, щастя і любові. Я не знаю, це зараз якесь загострення у всіх? Може, у мене теж. Але я написала матеріал, їду скоро в тур зі стендапом. І сьогодні виявилося, що в Камʼянському мені не можна виступати, тому що я матюкаюсь. Офіційна версія", — сказала Алла.

Втім, неофіційною версією, за її словами, стало те, що Волкова публічно обговорює мера міста з людьми.

"Там ще навели приклад Лєри Мандзюк, моєї доброї колеги: що Лєра матюкається, але в міру, хоча би трохи, а я занадто. Можна мені список, які матюки можна? Я підкорегуюсь. Яка кількість оптимальна для того, щоб можна було виступити. Дякую", — сказала іронічно стендаперка.

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Алла Волкова Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Алла Волкова поскаржилась на готель, у якому зупинилась. Зірку обурив штраф, який їй виписали через забруднений рушник.

Волкова розповіла про те, скільки заробляє своєю професією і скільки грошей витрачає на місяць. Водночас гумористка не бере рекламу в соцмережах, оскільки почувається в цьому неорганічно.

Також повідомлялось, що гумористка народила первістка та показала перше фото з малюком.