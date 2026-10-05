"Ноги моєї не буде": відома гумористка обурилася через штраф у готелі

Українська гумористка та стендаперка Алла Волкова поскаржилась на готель, в якому зупинилась. Зірку обурив штраф, який їй виписали через забруднений рушник.

До того ж Волкова 50 хвилин просиділа у зламаному ліфті, і персонал готелю не вибачився через це. Своє обурення гумористка оприлюднила в Instagram-stories (fkudz).

Волкову оштрафували в готелі

За словами блогерки, спочатку вона майже годину просиділа у зламаному ліфті. У результаті персонал не вибачився та не запропонував жодної компенсації. Волковій лише пояснили, що така ситуація нібито сталася вперше за пів року.

Згодом Аллі виписали штраф за рушник, яким вона витерла обличчя після синьої маски. Сума здивувала гумористку — 1 000 гривень.

Крім цього, Волкова поскаржилась на те, що після 23:00 під її вікнами шуміли гості та навіть імітували звуки шахедів. Алла наголосила, що персонал готелю ніяк на це не реагував.

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"Ті, хто хочуть сказати, що українці розбалувані сервісом. Я жила в різних готелях. Нуль разів мені казали платити за рушник, забруднений тоналкою чи маскою. Я не розумію, з чого цей рушник коштує 1 000 гривень", — додала стендаперка.

Алла Волкова обурилась готелем Фото: Instagram Алла Волкова обурилась готелем Фото: Instagram Алла Волкова обурилась готелем Фото: Instagram

Що відомо про Аллу Волкову

Популярність до Волкової прийшла у 2021 році. У своїх стендапах Алла здебільшого жартує про побут та стосунки. У 2024 році гумористка продала понад 7 000 квитків на сольний концерт у Палаці спорту, що стало рекордом в Україні.

Алла Волкова перебуває у стосунках з коміком – Богданом Боярином. 1 квітня 2025 року у пари народився син.

У липні 2026 року гумористка вдруге стала мамою. У неї народилась донька, яку назвали Варварою.

Алла Волкова вдруге стала мамою

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алла Волкова відверто розповіла про те, скільки заробляє своєю професією і скільки грошей витрачає на місяць. Водночас гумористка не бере рекламу в соцмережах, оскільки почувається в цьому неорганічно.

Також повідомлялось, що гумористка народила первістка та показала перше фото з малюком.

Крім того, українська гумористка та блогерка Анастасія Ткаченко відверто розповіла про проблеми з алкоголем. Через це 30-річній знаменитості навіть паралізувало частину обличчя.