"Злякалася, що помру": відома комікеса розповіла про алкоголізм і параліч обличчя

Українська гумористка та блогерка Анастасія Ткаченко відверто розповіла про проблеми з алкоголем. Через це 30-річній знаменитості навіть паралізувало частину обличчя.

Якщо б блогерка не кинула пити, то в неї б стався цироз печінки. Лікарі давали дівчині на життя три роки. Про це Анастасія Ткаченко розповіла на YouTube-каналі Okay Eva.

Настя Ткаченко мала алкоголізм

За словами комікеси, 10 листопада буде рівно рік, як вона кинула пити та курити. Раніше Ткаченко вживала алкоголь щодня. Це були міцні напої – текіла, горілка, джин, віскі.

"Моя норма — це 0,7. Якщо я гуляла, то ми відміряли 1 л 200 мл. Це називається функціональний алкоголізм", — розповіла гумористка.

Одного дня Анастасія прокинулась з паралізованою частиною обличчя і подумала, що в неї інсульт. Вона одразу звернулась до лікаря, який це заперечив.

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Як виявилось, через постійне вживання алкоголю у блогерки міг би статись цироз печінки.

"Мені кажуть гуляйте, пийте. Ви молодець, ви крута. Можете продовжувати, але три роки. Тому що у вас розкладеться печінка. Ви вже одною ногою в цирозі. І я ах*їла, тому що я думала, що я недоторкана. А що я? Я випила 1 л 200 мл, а о 10 ранку у мене нічого немає. У мене немає будуна. У мене похмілля майже відсутнє", — зазначила Анастасія.

Тоді знаменитість злякалась, що може померти. В результаті Анастасія кинула пити, а згодом і палити. Через деякий час вона іноді почала випивати, навіть попри те, що в неї боліла печінка.

"Я подумала, що не хочу так помирати, бо це соромно. Зізнатися комусь, що ти не п'єш, бо боїшся померти від алкашки, це соромно. Визнати, що в тебе алкоголізм — це дуже страшно і соромно", — зізналась гумористка.

У результаті Ткаченко пішла в реабілітаційний центр для алко- і наркозалежних. Вона нікому про це не казала, бо їй було соромно. Згодом комікеса звернулась до психіатра, який виписав їй антидепресанти.

"Я почала приймати і хоч якось вирівнявся цей мій фон. Я щаслива, що я це пройшла. Результат вартує того. Дуже важливо, хто тебе оточує. Те, як мене підтримують. Це друзі, які зі мною пили, а зараз ходять зі мною на тренування", — додала блогерка.

Настя Ткаченко помітно схудла Фото: Колаж: Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Ткаченко приголомшила підписників своїми змінами у зовнішності. У березні цього року зірка зробила операцію зі зменшення шлунку і дуже схудла.

Також гумористка розповіла про неприємний інцидент на дорозі: вона потрапила в аварію. Анастасія вийшла на звʼязок в Instagram, повідомивши про свій стан.

Крім того, Настя Ткаченко прийняла рішення припинити свою участь у зйомках відомих шоу "Курілка" та "8ЦЦК". Причиною такого кроку стала реакція глядачів та критика в коментарях.